История Тейлор Свифт: от кантри до дохода в миллиард и рекорда «Грэмми»

В апреле 2024-го певица выпустила одиннадцатый альбом.

Тейлор Свифт

Дата рождения: 13 декабря 1989 года

Место рождения: Уэст-Рединг, штат Пенсильвания (США)

Рост: 177 см

Вес: 60 кг

Детство и юность Тейлор Свифт

Тейлор Свифт родилась 13 декабря 1989?года в Уэст-Рединге, штат Пенсильвания (США). Ее отец Скотт Кингсли Свифт был биржевым маклером, а мать Андреа Свифт — домохозяйкой. Родители назвали свою дочь в честь их любимого фолк-музыканта Джеймса Тейлора. Также в семье есть младший сын Остин, сейчас он — драматический актер.

В детстве Тейлор посещала Молодежную театральную академию Беркс. Параллельно занималась вокалом и играла на гитаре. Ее кумирами были кантри-исполнительницы Ли Энн Раймс и Шанайя Твейн. Девочка пыталась им подражать, даже писала песни в этом жанре.

В 14-летнем возрасте Свифт заключила контракт со звукозаписывающей студией RCA Records. Однако ее песни в жанре кантри не были востребованы, и девушка расторгла договор.

Однажды на концерте в местном клубе Bluebird Cafe молодую певицу заметил руководитель звукозаписывающей компании и основатель Big Machine Label Group Скотта Борчетта. Он предложил 15-летней девушке записать альбом.

Тейлор Свифт. Фото Getty Images

Музыкальная карьера Тейлор Свифт

Дебютный альбом под названием Taylor Swift («Тейлор Свифт») вышел в 2006 году. Музыкальные критики хорошо оценили его. За диск Свифт даже получила награду от нэшвилловской премии как лучшая начинающая певица. Следующий альбом Fearless («Бесстрашный») был выпущен через два года и сразу же победил в категории «Альбом года» и «Лучший кантри-альбом» престижной музыкальной премии «Грэмми». Американская певица стала настоящей звездой шоу-бизнеса.

Третья пластинка Speak Now («Говорите сейчас») была презентована в 2010 году. Все композиции написала сама исполнительница. Диск долгое время возглавлял чарт Billboard 200. Альбом Red («Красный»), вышедший в 2012 году, сразу же дебютировал с 1-го места в чарте Billboard 200. Певица отправилась в мировой тур в поддержку сборника. Это принесло ей 150 миллионов долларов.

В 2014-м Свифт записала очередную студийную пластинку «1989». Она стала первой в стиле поп. В 2016-м на 58-й ежегодной церемонии «Грэмми» Тейлор, которая была номинирована в семи категориях, выиграла в трех — «Лучшее музыкальное видео», «Лучший вокальный поп-альбом», «Лучший альбом года» за треки Blank Space («Пустое пространство») и Bad Blood («Неприязнь»). Важным достижением артистки стала специальная премия Taylor Swift Award на BMI Pop Awards. Ранее подобной награды удостаивался только Майкл Джексон.

Седьмой сборник Lover («Любовник») вышел в 2019-м, клип на заглавный трек под названием Me! («Я!») за одну неделю набрал 65,2 миллиона просмотров. А к концу года альбом признали самым продаваемым среди сольных исполнителей за тот год.

2020-й стал очень продуктивным для Тейлор — состоялись релизы сразу двух пластинок: Folklore («Фольклор») и Evermore («Навеки»). Второй сборник был признан лучшим альбомом года по версии «Грэмми».

Через два года Свифт презентовала диск под названием Midnights («Полночь»), который был признан лучшим за 2023 год на «Грэмми». Тейлор стала рекордсменом премии: ранее никто еще четыре раза не побеждал в этой категории. Видеоклип на песню All Too Well («Все слишком хорошо») из этого альбома выиграл премии от MTV Video Music Awards и American Music Awards. В этом же году певица отправилась в большое мировое турне под названием The Eras Tour.

Тейлор Свифт. Фото Global Look Press

Личная жизнь Тейлор Свифт

Личная жизнь Тейлор Свифт всегда бурно обсуждалась в прессе. На ее счету было большое количество романов. Певица состояла в отношениях с музыкантом Джо Джонасом, актером и звездой «Сумерек» Тейлором Лотнером, внуком Джона Кеннеди Коннором, бывшим солистом группы One Direction Гарри Стайлсом, актером Джейком Джилленхолом. Примечательно, что все интрижки не были долгими, около 3-4 месяцев.

Достаточно долго певица была в отношениях с шотландским диджеем Келвином Харрисом. Пара встречалась около года. Пока в 2016 году Свифт не застали на свидании с актером Томом Хиддлстоном. Звезда сериала «Локи» даже снялся в одном из клипов возлюбленной. Но уже через несколько месяцев пара рассталась. Артистка недолго была одинокой: она закрутила роман с актером Джо Элвином. Новому возлюбленному она даже посвятила трек Cruel Summer («Жестокое лето»).

С 2023 года певица встречается с игроком в американский футбол Трэвисом Келси, который выступает за «Канзас-Сити Чифс». Впервые папарацци увидели их вместе в июле. Но официально влюбленные вышли в свет вместе (как пара) в сентябре.

Трэвис Келси старается посещать концерты своей избранницы. Например, спортсмен прилетал в Аргентину на выступление артистки в рамках ее тура The Eras Tour. Ожидалось, что игрок «Канзас-Сити Чифс» поддержит артистку и на красной дорожке «Грэмми» в феврале 2024-го. Однако Келси вынужден был пропустить мероприятие в связи с подготовкой к Супербоулу, финальному матчу сезона Национальной футбольной лиги. Это породило много слухов о разрыве.

«Я бы хотел поддержать Тейлор на «Грэмми» и посмотреть, как она получит все награды, на которые номинирована, но... к сожалению, я должен готовиться к Супербоулу, у нас есть лишь неделя», — признался Келси.

Тейлор появилась на Супербоуле-2024 в Лас-Вегасе после перелета из Японии, где у нее прошел концерт. После победы команды Трэвиса девушка спустилась на поле. Поцелуй пары стал одним из хайлайтов финала сезона НФЛ. При этом певица последовательно отказывается выступать в перерыве Супербоула, эти шоу традиционно собирают у телеэкранов в США огромную аудиторию и бьют рекорды по стоимости рекламы в эфире. Однако Свифт и без этого привлекает к американскому футболу новую публику, поддерживая любимого человека на трибунах стадионов и постоянно попадая в трансляции матчей лиги.

Трэвис Келси и Тейлор Свифт. Фото Getty Images

Тейлор Свифт сейчас

В апреле 2024-го американская певица представила новый альбом под названием Tortured Poets Department («Отдел замученных поэтов»), в который вошел 31 трек. В пластинке есть совместные композиции с группами Post Malone и Florence and The Machine. Центральной темой сборника стала любовная история.

Весной этого года Forbes USA опубликовал рейтинг богатейших женщин мира, которые самостоятельно заработали свое состояние. Впервые в этот список попала певица Тейлор Свифт. На данный момент ее капитал оценивается в 1,1 миллиарда долларов.