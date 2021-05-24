Журналисты «СЭ» Константин Алексеев, Артем Калинин и Олег Кошелев обсуждают последние футбольные новости. Начало — 18:00.

— Зарема Салихова вышла из совета директоров «Спартака». Что дальше?

— Сборная начала подготовку к Евро. Кто не войдет в итоговую заявку?

— О чем договорились болельщики «Локо» с руководством?

— Футболисты РПЛ назвали Азмуна лучшим игроком сезона

— Что Шварц думает о динамовской молодежи?