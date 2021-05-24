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Бунт Заремы в «Спартаке» / Кого отцепит Черчесов? / Азмун — лучший / Live

13:00

Журналисты «СЭ» Константин Алексеев, Артем Калинин и Олег Кошелев обсуждают последние футбольные новости. Начало — 18:00.

— Зарема Салихова вышла из совета директоров «Спартака». Что дальше?
— Сборная начала подготовку к Евро. Кто не войдет в итоговую заявку?
— О чем договорились болельщики «Локо» с руководством?
— Футболисты РПЛ назвали Азмуна лучшим игроком сезона
— Что Шварц думает о динамовской молодежи?

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