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Мусаев и чемпионство — «две вещи несовместные»? Футбол наказывает «Краснодар» за увольнение Ивича

«Краснодар» проиграл дома «Ахмату»
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Мурад Мусаев (второй справа) дает указания Лукасу Оласа в матче с «Ахматом».
Фото ФК «Краснодар»
Футболисты «Оренбурга» радуются голу в ворота «Крыльев Советов».
Фото ФК «Оренбург»
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Обозреватель «СЭ» — о поражении «Краснодара» от «Ахмата» и красивой истории в Оренбурге.

«Уноси!» в адрес Шелии — разочарование в болельщиках «быков»

А где-то перед экраном в субботу вечером сидел и горько усмехался Владимир Ивич.

Набрать одно очко в двух матчах в Самаре и дома с «Ахматом», когда вы имеете отличные шансы на золотые медали, — это, знаете ли, уметь надо. Боюсь, чемпионство и Мурад Мусаев — «две вещи несовместные», как говорил классик. По крайней мере, на сегодняшней стадии развития этого специалиста, которая не видно, чтобы чем-то превосходила момент его увольнения весной 2021-го, после 0:5 от... «Ахмата». Крест на тренере никогда ставить нельзя, с обретением опыта он может стать совершенно иным.

С огромным уважением отношусь к Сергею Галицкому и всему, что он сделал для своего города и для футбола. Но, видимо, этот самый футбол за такие увольнения наказывает.

Россия. Премьер-лига. 27-й тур
04 мая, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
0:1
Ахмат

Надеюсь, «Краснодар» и Мусаев на сей раз не начнут искать корни проигрыша в судействе, потому что тут докопаться было просто не до чего. И в общем-то потеряно еще не все — многое будет зависеть от того, как «Зенит» сыграет в Воронеже, а «Динамо» — дома с «Сочи». И в чемпионате нашем сейчас происходит такое, что я нигде и ничему уже не удивлюсь.

Когда Гиорги Шелию кусает метафизическая муха, пробить куражного вратаря «Ахмата» становится невозможно. Чаще всего это происходит в матчах со «Спартаком», но вчера — с «Краснодаром». Хотя не сказать, что моментов было прямо много, но минимум два у Джона Кордобы — почти стопроцентные. Однако Шелия колумбийца обезвредил.

У Магомеда Адиева — четвертая победа подряд, что лишний раз говорит: пользу можно извлекать даже из самых ужасных поражений вроде 1:7 дома от «Балтики». Проиграй «Ахмат» тот матч с минимальным счетом — может, команда и не поняла бы всей тяжести ситуации: поражение как поражение, привыкли. А тут — не поражение, а унижение. И взыграла гордость, и с победной выездной встречи с ЦСКА пошла мощная победная серия.

Ход матча с «Ахматом» говорит о том, что у «быков» был ровно один шанс для позитивного сценария — более или менее быстрый гол. Если бы его забил «ножницами» через себя Кевин Кастаньо (к чему было близко) — вообще красота. Если Кордоба в более рабочих ситуациях, подходящих его специализации центрфорварда, — тоже хорошо, поскольку и ему вернуть снайперский нюх совсем не повредило бы. Но ни тому, ни другому это не удалось, а достаточно средний набор легионеров — Олусегун, Батчи, вышедший на замену Кади — более или менее стабильно добиваться результата, кажется, готов был только при Ивиче.

Олакунле Олусегун, снова отправленный на правую бровку, на первых секундах второго тайма отвернулся от мяча при замахе с фланга Лукаса Ловата, затем позволил тому сделать навес — и случился гол «из раздевалки», на который «Краснодару» в течение целого тайма ответить оказалось нечем. И того давления, что в первые полчаса, уже не было и в помине, и настоящий момент был только один — когда Кордоба с угла выходил на ударную позицию, но спас Шелия. Для команды, претендующей на чемпионство и принимающей соперника снизу таблицы, этого явно недостаточно.

И еще об этом матче. Болельщиков «Краснодара» много лет позиционировали как образцовых и благородных, Галицкий не раз подчеркивал, что ему не нужны фанаты в традиционном их понимании как ультрас со всей сопутствующей лексикой и философией.

Но вот ближе к концу игры с «Ахматом» Джон Кордоба втыкается на полном ходу в игровом эпизоде в Шелию, нет никаких вариантов с симуляцией. Голкипер лежит, его лечат, и «Арена Краснодар» начинает скандировать: «У-но-си! У-но-си!».

Кевин Кастаньо (&laquo;Краснодар&raquo;) и&nbsp;Мохамед Конате (&laquo;Ахмат&raquo;). Результаты «Краснодара» в чемпионской гонке — это катастрофа. О золоте можно забыть?

Вроде ничего криминального, нецензурного, бранного, но по духу — на мой взгляд, отвратительно. Например, в советские времена в Тбилиси такого просто не могло быть. Приезжие команды очень любили там играть именно потому, что в столице Грузии очень ценили и не скрывали уважения и восхищения, когда сталкивались с достойными соперниками. Для того же Эдуарда Стрельцова это был любимейший выезд. Лев Яшин именно там впервые сыграл после травли, которую ему учинили на других стадионах после неудачи на ЧМ-1962, причем со слов работавших там журналистов — трансляции тех игр не было.

Я видел все так, что «Краснодар» хочет брать пример именно с таких мест, как тот Тбилиси. Но эта история показала, что не получается. Примерно как с завоеванием трофеев.

Футболисты «Оренбурга» радуются голу в ворота «Крыльев Советов».
Фото ФК «Оренбург»

Красивая история Переса

А вот — яркая и добрая история. Мама аргентинского защитника-бомбардира Матиаса Переса из «Оренбурга» не знала, что станет бабушкой. А узнала — из надписи на футболке игрока, когда он реализовал пенальти в матче с «Крыльями Советов»!

Россия. Премьер-лига. 27-й тур
04 мая, 17:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
2:1
Крылья Советов

Тут прекрасно еще и то, что Перес никогда не бил пенальти. Но перед игрой подошел к штатному пенальтисту и капитану команды Дмитрию Воробьеву, объяснил ситуацию и попросил дать пробить 11-метровый, если таковой случится. А такое ощущение, как объяснил Воробьев в интервью в перерыве, у защитника было.

В итоге — рука у Юрия Горшкова, пенальти, Перес, гол, футболка, надпись! И улыбающаяся жена Матиаса, которая была на стадионе, и ее уже во втором тайме показали.

А Воробьев свой гол, кстати, тоже забил — хороший, головой, победный, при 1:1. И игра замечательно смотрелась, обе команды хотели забить, эмоции бушевали. Давид Деограсия на предпоследней секунде, когда аут на чужой половине поля, по его мнению, дали не туда, чуть не взорвал стадион.

У обеих команд на замены вышли аргентинские волшебники — находящийся у Деограсии в «собачьей конуре» (североамериканское выражение, обозначающее проблемы у игрока с тренером) Лукас Вера и недавно восстановившийся после серьезной травмы Бенхамин Гарре. И сразу начали творить — особенно самарец, едва, например, не забивший «сухим листом» прямо с углового.

Внизу таблицы теперь, после очередных побед «Ахмата» и «Оренбурга» (они переместились соответственно на 10-е и 11-е места), творится что-то совсем невероятное. Обречен только «Сочи», тоже весной показывающий хороший футбол — очень хочется, чтобы Роберт Морено сохранил свой пост, терять такого специалиста будет большой ошибкой, он просто слишком поздно пришел. Прорвало «Балтику», которая мало того что одна из лучших команд весны в первенстве, так еще и в финал Пути регионов FONBET Кубка России вышла. Сергей Игнашевич заслуживает только теплых слов.

Роберто Морено, Давид Деограсия, Виктор Гончаренко. Кто покинет РПЛ? Вылет грозит семи командам, у «Сочи» почти нет шансов

Едва ли те же «Пари НН» и «Факел» могли представить себе после завершения осенней части чемпионата, что могут вылететь, тем более напрямую. А теперь они лихорадочно меняют тренеров, оказавшись в близкой к этому ситуации, — и выглядит это, особенно в воронежском случае с Романом Асхабадзе и Сергеем Ташуевым, как увольнения ради увольнений. Тогда как Григорий Иванов в «Урале» придерживается противоположного подхода, до конца доверяя Виктору Гончаренко. Интересно, чья стратегия возьмет.

Вот вроде бы и без громкой вывески матч, да и у «Крыльев» большой турнирной мотивации не было — а футбол на встречных курсах смотрелся до последнего мгновения, и страсти полыхали по полной. Так что если кто-то, зная только результат, думает об этой игре что-то не то, — я смотрел футбол и уверен, что все было по-настоящему.

А история с майкой Переса раскрасила его еще эффектнее. Она из таких, что запоминаются.

Гиорги Шелия
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
7
35
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Результаты «Краснодара» в чемпионской гонке — это катастрофа. О золоте можно забыть?
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
12
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
13
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
14
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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30 тур
4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 2 : 1
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 0 : 1
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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