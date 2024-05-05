Российский вратарь не спас команду.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд

«Бостон» — «Торонто» — 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Нюландер — 3 (Мэттьюс, Бертуцци), 49:01 — 0:1. Линдхольм — 1 (ван Римсдайк, Бразо), 50:22 — 1:1. Пастрняк — 3 (Линдхольм, Карло), 61:54 — 2:1.

Вратари: Суэймен — Самсонов.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 31 (11+7+10+3) — 31 (9+12+8+2).

Наши: — - Любушкин (19.38/0/-1).

5 мая. Бостон. TD Garden.

Счет в серии: 4-3.

Трудности у Самсонова начались еще летом. После прошлого сезона, когда «Торонто» впервые за 19 лет вышел во второй раунд, у клуба и вратаря серьезно разошлись мнения о его зарплате. Сторона Самсонова, по словам инсайдера Эллиотта Фридмана, хотела 4,9 миллиона долларов за год. «Торонто» предлагал почти вдвое меньше: 2,4 миллиона долларов. В итоге все закончилось арбитражем, который присудил голкиперу контракт на один сезон с зарплатой в 3,55 миллиона долларов.

В конце июля Самсонов остался без главного конкурента Мэтта Мюррея. Канадец лег на серьезную операцию, а клуб отправил его в список долгосрочно травмированных. Поэтому к сезону россиянин подошел с бэкапами Джозефом Уоллом (15 матчей за карьеру в НХЛ) и списанным Мартином Джонсом.

Удивительно, но с такими вводными (хороший контракт и отсутствие звездных конкурентов) Самсонов умудрился потерять место основного вратаря.

Уже с начала сезона россиянин не выглядел вратарем, который может вести команду за Кубком. Так, из первых семи матчей лишь два голкипер закончил с процентом отраженных бросков выше 90. Пример — игра с «Тампой», где Самсонов был заменен, пропустив 3 шайбы после 4 бросков в створ. И вот уже на фоне россиянина Уолл и Джонс стали выглядеть топовыми вратарями.

Перезагрузка Самсонова началась в Новый год. В ночь с 31 декабря на 1 января «Торонто» выставил вратаря на драфт отказов, откуда его ожидаемо никто не забрал. При этом отправка в АХЛ не была попыткой унизить Самсонова: генменеджер «Торонто» сразу объявил, что вратарь не будет тренироваться и играть с фармом, а организация предоставит ему физическую и психологическую перезагрузку. Так и получилось. После отдыха Самсонов реально вернулся на приличный уровень и подошел к плей-офф в роли основного вратаря.

Серия с «Бостоном» тоже началась, мягко говоря, не очень. Самсонов особо не привозил, но и не выручал. Когда счет в серии стал уже 1-3, Шелдон Киф вновь сделал ставку на Уолла, и американец выглядел здорово: 2 матча — 2 победы и 96,4% отраженных бросков. На седьмой матч также должен был выйти Уолл, но он умудрился получить повреждение на последней секунде шестого матча.

Игра № 7 серии с «Бостоном» — отличная проверка для Самсонова. Выигрываешь — и в тебя можно верить. Нет — ну извини. Получился второй вариант.

Российский вратарь почти всю игру выглядел безупречно. «Брюинс» тоже не заставляли делать что-то невероятное, но то, что россиянин должен был брать, он брал. Однако в концовке Илья стал одним из антигероев.

Первая пропущенная шайба: бросок Хампуса Линдхольма с точки вбрасывания. С одной стороны, это бросок в ближний угол — такие надо брать. С другой — Самсонова перекрыл Морган Райлли. Как минимум, вина не только на россиянине.

Вину во втором — решающем — голе фанаты также возложили на Самсонова. Отличная игра «Бостона» на гибридном пробросе закончилась голом Пастрняка. Безусловно, Самсонов мог сыграть выше. Но и к игрокам обороны определенные вопросики имеются.

«Победный гол Пастрняка? Я увидел, что он подобрал отскок от борта, шайба была слишком далеко от меня. Попытался отбить шайбу, но он бросил верхом, и игра закончилась», — сказал Самсонов после матча.

Есть большой соблазн свалить всю вину на Самсонова. Но видно, что проблемы «Торонто» носят системный характер. Точно ли виноват вратарь, если за 7 матчей атака с Марнером, Таваресом, Нююландером и Мэттьюсом (2 игры Остон пропустил) забрасывает 12 шайб (1,7 гола за игру)?