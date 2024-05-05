Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 15:30

Самсонов провел плохой сезон. Но причина неудач «Торонто» — не в нем

«Торонто» с Самсоновым вылетел из Кубка Стэнли
Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Илья Самсонов.
Фото USA Today Sports
Российский вратарь не спас команду.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд
«Бостон» — «Торонто» — 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)
Голы: Нюландер — 3 (Мэттьюс, Бертуцци), 49:01 — 0:1. Линдхольм — 1 (ван Римсдайк, Бразо), 50:22 — 1:1. Пастрняк — 3 (Линдхольм, Карло), 61:54 — 2:1.
Вратари: Суэймен — Самсонов.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 31 (11+7+10+3) — 31 (9+12+8+2).
Наши: — - Любушкин (19.38/0/-1).
5 мая. Бостон. TD Garden.
Счет в серии: 4-3.

Трудности у Самсонова начались еще летом. После прошлого сезона, когда «Торонто» впервые за 19 лет вышел во второй раунд, у клуба и вратаря серьезно разошлись мнения о его зарплате. Сторона Самсонова, по словам инсайдера Эллиотта Фридмана, хотела 4,9 миллиона долларов за год. «Торонто» предлагал почти вдвое меньше: 2,4 миллиона долларов. В итоге все закончилось арбитражем, который присудил голкиперу контракт на один сезон с зарплатой в 3,55 миллиона долларов.

Артемий Панарин и&nbsp;Евгений Кузнецов. Панарин против Кузнецова, Бобровский против Пастрняка. Определились три пары второго раунда плей-офф НХЛ

В конце июля Самсонов остался без главного конкурента Мэтта Мюррея. Канадец лег на серьезную операцию, а клуб отправил его в список долгосрочно травмированных. Поэтому к сезону россиянин подошел с бэкапами Джозефом Уоллом (15 матчей за карьеру в НХЛ) и списанным Мартином Джонсом.

Удивительно, но с такими вводными (хороший контракт и отсутствие звездных конкурентов) Самсонов умудрился потерять место основного вратаря.

Уже с начала сезона россиянин не выглядел вратарем, который может вести команду за Кубком. Так, из первых семи матчей лишь два голкипер закончил с процентом отраженных бросков выше 90. Пример — игра с «Тампой», где Самсонов был заменен, пропустив 3 шайбы после 4 бросков в створ. И вот уже на фоне россиянина Уолл и Джонс стали выглядеть топовыми вратарями.

Перезагрузка Самсонова началась в Новый год. В ночь с 31 декабря на 1 января «Торонто» выставил вратаря на драфт отказов, откуда его ожидаемо никто не забрал. При этом отправка в АХЛ не была попыткой унизить Самсонова: генменеджер «Торонто» сразу объявил, что вратарь не будет тренироваться и играть с фармом, а организация предоставит ему физическую и психологическую перезагрузку. Так и получилось. После отдыха Самсонов реально вернулся на приличный уровень и подошел к плей-офф в роли основного вратаря.

Серия с «Бостоном» тоже началась, мягко говоря, не очень. Самсонов особо не привозил, но и не выручал. Когда счет в серии стал уже 1-3, Шелдон Киф вновь сделал ставку на Уолла, и американец выглядел здорово: 2 матча — 2 победы и 96,4% отраженных бросков. На седьмой матч также должен был выйти Уолл, но он умудрился получить повреждение на последней секунде шестого матча.

Игра № 7 серии с «Бостоном» — отличная проверка для Самсонова. Выигрываешь — и в тебя можно верить. Нет — ну извини. Получился второй вариант.

Российский вратарь почти всю игру выглядел безупречно. «Брюинс» тоже не заставляли делать что-то невероятное, но то, что россиянин должен был брать, он брал. Однако в концовке Илья стал одним из антигероев.

Первая пропущенная шайба: бросок Хампуса Линдхольма с точки вбрасывания. С одной стороны, это бросок в ближний угол — такие надо брать. С другой — Самсонова перекрыл Морган Райлли. Как минимум, вина не только на россиянине.

Вину во втором — решающем — голе фанаты также возложили на Самсонова. Отличная игра «Бостона» на гибридном пробросе закончилась голом Пастрняка. Безусловно, Самсонов мог сыграть выше. Но и к игрокам обороны определенные вопросики имеются.

«Победный гол Пастрняка? Я увидел, что он подобрал отскок от борта, шайба была слишком далеко от меня. Попытался отбить шайбу, но он бросил верхом, и игра закончилась», — сказал Самсонов после матча.

Есть большой соблазн свалить всю вину на Самсонова. Но видно, что проблемы «Торонто» носят системный характер. Точно ли виноват вратарь, если за 7 матчей атака с Марнером, Таваресом, Нююландером и Мэттьюсом (2 игры Остон пропустил) забрасывает 12 шайб (1,7 гола за игру)?

Илья Самсонов
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Торонто Мэйпл Ливз
2
18
Читайте также
Американец Хагенс побил рекорд Кучерова по очкам на ЮЧМ
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме (Израиль) состоится 4 мая
WSJ узнала о планах Запада потребовать от Киева возобновить выплаты по госдолгу
Кузя отомстит Панарину за Ови, а Боб вернет «Бостону» его 2023-й? Прогноз на второй раунд Кубка Стэнли-2024 в Восточной конференции
ВС России взяли под полный контроль населенный пункт Очеретино в ДНР
В Чебоксарах девятилетняя школьница перевела мошенникам 1,3 млн рублей
Популярное видео
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Я в раздевалке — Леха Светомузыка». Что слушают чемпионы КХЛ
Гребенкин: «Отъезд в «Торонто»? Скоро все узнаете, принял решение»
Гомоляко: «Набокову помог секретный ингредиент»
Разин: чемпионство «Магнитки», Набоков, Саратов, «Автомобилист»
«Мы чемпионы!» Триумф «Магнитки», речь Разина, раздевалка «Металлурга»
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Торонто» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок Стэнли-2024: главные материалы о плей-офф НХЛ в конференциях
Панарин против Кузнецова, Бобровский против Пастрняка. Определились три пары второго раунда плей-офф НХЛ
Деменко поделился мнением о «Балтике» перед финальным матчем Пути регионов Кубка России
«Бостон» — «Торонто»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Торонто» опять проиграл седьмой матч в плей-офф! Канадский клуб точно кто-то проклял
«Бостон» — «Торонто»: видеообзор матча
Самсонов признан третьей звездой матча с «Бостоном»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Панарин против Кузнецова, Бобровский против Пастрняка. Определились три пары второго раунда плей-офф НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
Второй раунд Счет в серии
Ванкувер - Эдмонтон
Ванкувер - Эдмонтон
0 - 0
1. Ванкувер - Эдмонтон
0 - 0
2. Ванкувер - Эдмонтон
0 - 0
0 - 0
Флорида - Бостон
Флорида - Бостон
0 - 0
1. Флорида - Бостон
0 - 0
2. Флорида - Бостон
0 - 0
3. Бостон - Флорида
0 - 0
4. Бостон - Флорида
0 - 0
0 - 0
Рейнджерс - Каролина
Рейнджерс - Каролина
0 - 0
1. Рейнджерс - Каролина
0 - 0
2. Рейнджерс - Каролина
0 - 0
3. Каролина - Рейнджерс
0 - 0
4. Каролина - Рейнджерс
0 - 0
0 - 0
Первый раунд
Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
1. Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
2. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 4
3. Нэшвилл - Ванкувер
1 - 2
4. Нэшвилл - Ванкувер
3 - 4
5. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 2
6. Нэшвилл - Ванкувер
0 - 1
4 - 2
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
3 - 3
1. Даллас - Вегас
3 - 4
2. Даллас - Вегас
1 - 3
3. Вегас - Даллас
2 - 3
4. Вегас - Даллас
2 - 4
5. Даллас - Вегас
3 - 2
6. Вегас - Даллас
2 - 0
7. Даллас - Вегас
0 - 0
3 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 1
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
7 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
1 - 6
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 1
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
4 - 1
Виннипег - Колорадо
Виннипег - Колорадо
1 - 4
1. Виннипег - Колорадо
7 - 6
2. Виннипег - Колорадо
2 - 5
3. Колорадо - Виннипег
6 - 2
4. Колорадо - Виннипег
5 - 1
5. Виннипег - Колорадо
3 - 6
1 - 4
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
1. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 1
2. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 3
3. Вашингтон - Рейнджерс
1 - 3
4. Вашингтон - Рейнджерс
2 - 4
4 - 0
Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
4 - 3
1. Бостон - Торонто
5 - 1
2. Бостон - Торонто
2 - 3
3. Торонто - Бостон
2 - 4
4. Торонто - Бостон
1 - 3
5. Бостон - Торонто
1 - 2
6. Торонто - Бостон
2 - 1
7. Бостон - Торонто
2 - 1
4 - 3
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
4 - 1
1. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
2. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
3 - 5
4. Тампа-Бэй - Флорида
6 - 3
5. Флорида - Тампа-Бэй
6 - 1
4 - 1
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
4 - 1
1. Каролина - Айлендерс
3 - 1
2. Каролина - Айлендерс
5 - 3
3. Айлендерс - Каролина
2 - 3
4. Айлендерс - Каролина
3 - 2
5. Каролина - Айлендерс
6 - 3
4 - 1
Результаты / календарь
25.04
26.04
27.04
28.04
29.04
30.04
1.05
2.05
3.05
4.05
5.05
6.05
7.05
8.05
9.05
10.05
5.05 03:00
Бостон – Торонто
 2 : 1 ОТ
5.05 23:00
Рейнджерс – Каролина
 - : -
Все результаты / календарь

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости