«Зенит», «Краснодар» и «Динамо» набрали по 50 очков: кто занимает первое место в РПЛ?
«Динамо» обыграло «Сочи» (3:2) в матче 27-го тура чемпионата России. Благодаря этой победе бело-голубые набрали 50 очков — столько же у «Зенита» и «Краснодара».
Кто из них сегодня занимает первое место?
В пункте 17.3 регламента чемпионата России-2023/24 говорится:
«В случае равенства очков у 2 (двух) или более команд их места в текущей и итоговой турнирной таблице чемпионата определяются по следующим показателям последовательно в указанном порядке:
— по результатам матчей между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей).
При этом:
— в отношении всех клубов с равным количеством очков, имеющих равное количество матчей между собой в текущем спортивном сезоне, сначала необходимо применять критерий «по результатам матчей между собой» по принципу «мини-турнира» с учетом последовательности показателей. При равенстве показателей места клубов в текущей таблице определяются по следующему порядковому критерию;
— в отношении всех клубов с равным количеством очков, при этом не имеющих равного количества матчей между собой, необходимо применять последовательность критериев по принципу «каждый с каждым». При невозможности применения критерия или равенства показателей, места клубов в текущей таблице определяются по следующему порядковому критерию:
— по наибольшему числу побед во всех матчах;
— по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
— по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах».
Результаты матчей между этими командами:
«Зенит» — «Динамо» — 2:3, «Динамо» — «Зенит» — 1:0.
«Зенит» — «Краснодар» — 1:1, «Краснодар» — «Зенит» — 2:1.
«Динамо» — «Краснодар» — 1:3.
Текст регламента написан таким образом, что его можно понять по-разному. На сайте РПЛ опубликована таблица, в которой первое место занимает «Зенит», второе — «Краснодар», третье — «Динамо».
Значит, учтен тот факт, что между собой это трио провело разное число матчей. Сначала учтено общее число побед во всех матчах (у «Зенита» их 15), а у «Краснодара» лучше, чем у «Динамо», разность забитых и пропущенных мячей — 41-26 против 46-35).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|15
|5
|6
|44-23
|50
|
2
|Краснодар
|27
|14
|8
|5
|41-26
|50
|
3
|Динамо
|27
|14
|8
|5
|46-35
|50
|
4
|Спартак
|26
|12
|6
|8
|37-31
|42
|
5
|Локомотив
|26
|10
|11
|5
|44-37
|41
|
6
|Кр. Советов
|27
|11
|7
|9
|44-37
|40
|
7
|Ростов
|26
|11
|7
|8
|39-39
|40
|
8
|ЦСКА
|26
|9
|11
|6
|45-36
|38
|
9
|Рубин
|26
|10
|7
|9
|24-31
|37
|
10
|Ахмат
|27
|9
|5
|13
|30-38
|32
|
11
|Оренбург
|27
|7
|8
|12
|31-36
|29
|
12
|Пари НН
|26
|8
|4
|14
|25-38
|28
|
13
|Факел
|26
|6
|9
|11
|19-28
|27
|
14
|Балтика
|26
|7
|5
|14
|28-32
|26
|
15
|Урал
|26
|6
|7
|13
|25-40
|25
|
16
|Сочи
|27
|4
|8
|15
|28-43
|20
|4.05
|17:00
|
Оренбург – Кр. Советов
|2 : 1
|4.05
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|0 : 1
|5.05
|16:30
|
Динамо – Сочи
|3 : 2
|5.05
|19:00
|
Пари НН – Спартак
|- : -
|6.05
|15:45
|
Урал – Балтика
|- : -
|6.05
|18:00
|
Факел – Зенит
|- : -
|6.05
|20:30
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|6.05
|20:30
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3