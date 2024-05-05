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Сегодня, 19:10

«Зенит», «Краснодар» и «Динамо» набрали по 50 очков: кто занимает первое место в РПЛ?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Динамо» обыграло «Сочи» (3:2) в матче 27-го тура чемпионата России. Благодаря этой победе бело-голубые набрали 50 очков — столько же у «Зенита» и «Краснодара».

Кто из них сегодня занимает первое место?

В пункте 17.3 регламента чемпионата России-2023/24 говорится:

«В случае равенства очков у 2 (двух) или более команд их места в текущей и итоговой турнирной таблице чемпионата определяются по следующим показателям последовательно в указанном порядке:

— по результатам матчей между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей).

При этом:

— в отношении всех клубов с равным количеством очков, имеющих равное количество матчей между собой в текущем спортивном сезоне, сначала необходимо применять критерий «по результатам матчей между собой» по принципу «мини-турнира» с учетом последовательности показателей. При равенстве показателей места клубов в текущей таблице определяются по следующему порядковому критерию;

— в отношении всех клубов с равным количеством очков, при этом не имеющих равного количества матчей между собой, необходимо применять последовательность критериев по принципу «каждый с каждым». При невозможности применения критерия или равенства показателей, места клубов в текущей таблице определяются по следующему порядковому критерию:

— по наибольшему числу побед во всех матчах;

— по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;

— по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах».

Результаты матчей между этими командами:

«Зенит» — «Динамо» — 2:3, «Динамо» — «Зенит» — 1:0.

«Зенит» — «Краснодар» — 1:1, «Краснодар» — «Зенит» — 2:1.

«Динамо» — «Краснодар» — 1:3.

Текст регламента написан таким образом, что его можно понять по-разному. На сайте РПЛ опубликована таблица, в которой первое место занимает «Зенит», второе — «Краснодар», третье — «Динамо».

Турнирная таблица на сайте РПЛ после победы «Динамо» над «Сочи».

Значит, учтен тот факт, что между собой это трио провело разное число матчей. Сначала учтено общее число побед во всех матчах (у «Зенита» их 15), а у «Краснодара» лучше, чем у «Динамо», разность забитых и пропущенных мячей — 41-26 против 46-35).

 
Нападающий &laquo;Динамо&raquo; Муми Нгамале (справа) в&nbsp;матче против &laquo;Сочи&raquo;. Троевластие — «Динамо» догоняет «Краснодар» и «Зенит»! Невероятная концовка в Петровском парке

 

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ФК Зенит
ФК Краснодар
10
3
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
12
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
13
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
14
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 2 : 1
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 0 : 1
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 3 : 2
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
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