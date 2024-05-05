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Сегодня, 07:20

«Торонто» опять проиграл седьмой матч в плей-офф! Канадский клуб точно кто-то проклял

Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
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Остон Мэттьюс после седьмого матча серии с «Бостоном».
Фото USA Today Sports
«Бостон» вышел во второй раунд Кубка Стэнли.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд
«Бостон» — «Торонто» — 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)
Голы: Нюландер — 3 (Мэттьюс, Бертуцци), 49:01 — 0:1. Линдхольм — 1 (ван Римсдайк, Бразо), 50:22 — 1:1. Пастрняк — 3 (Линдхольм, Карло), 61:54 — 2:1.
Вратари: Суэймен — Самсонов.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 31 (11+7+10+3) — 31 (9+12+8+2).
Наши: — - Любушкин (19.38/0/-1).
5 мая. Бостон. TD Garden.
Счет в серии: 4-3.

К седьмому матчу серии в состав «Торонто» наконец-то вернулся Остон Мэттьюс, пропустивший две победные игры «Лифс» из-за повреждения. Интересно, что форварда не стали возвращать в первое звено, где на месте американца играл Макс Доми.

Не обошлось у «Торонто» без потерь: голкипер Джозеф Уолл, выигравший пятый и шестой матчи серии, не смог принять участие в решающей встрече из-за травмы. Его место в воротах занял Илья Самсонов, для которого сезон сложился, мягко говоря, противоречиво. В итоге оба изменения в составе напрямую повлияли на счет матча.

Первые два периода не порадовали большим количеством опасных моментов. И Самсонов, и голкипер «Бостона» Джерейми Суэймен здорово справлялись со своей работой. Иногда на помощь вратарям приходили и защитники.

Голов матчу не хватало, но скорости были сумасшедшими — будто обе команды носились по площадке с целью мощно приложить кого-то из соперников. В итоге за 62 минуты «Бостон» и «Торонто» на двоих провели более 100 силовых приемов.

Голы пришли только в третьем периоде. Мэттьюс был незаметен большую часть встречи, поэтому в последние 20 минут основного времени Шелдон Киф попытался воскресить его и начал периодически использовать его в топ-6. Это дало свои плоды: американец отличной передачей вывел Вильяма Нюландера на бросок в пустой угол, а швед не промахнулся. Началась голевая атака с прессинга и отбора Тайлера Бертуцци.

Однако в эти мгновения при счете 1:0, кажется, даже игроки «Торонто» не поверили в то, что они смогли сделать. Команда, которую уже много-много лет подряд считают плюшевой, отыгралась с 1-3 в серии с духовитым «Бостоном», а седьмой матч проводила ровно так, как и в такой ситуации.

Тут же вернулся старый добрый «Торонто». «Брюинз» моментально закрыли гостей в зоне, и Хампус Линдхольм броском с точки вбрасывания сравнял счет. Самсонов точно не выручил: при голах в ближний угол доля вины всегда лежит на вратаре. Правда, обзор россиянину перекрывал Морган Райлли.

В этот момент, казалось, обе команды смирились с тем, что овертайма не избежать. И «Бостон», и «Торонто» сразу же перестроились на аккуратную игру в обороне и выжидание ошибок соперника.

Овертайм получился недолгим. Уже на второй минуте оборона «Торонто» умудрилась проспать единственного нападающего в своей зоне, который и приговорил канадцев. Главная звезда «Бостон» Давид Пастрняк провел довольно среднюю серию, но стал героем решающего матча. Самсонов не решился выходить из ворот (а шансы успеть и помешать чеху у него были), ненадежно сыграл Райлли — и «Торонто» опять вылетает из плей-офф.

Уже шестой раз подряд «Лифс» проигрывают седьмой матч серии в Кубке Стэнли. Когда-нибудь «Торонто» отрастит себе что-то кроме усов. Но не сегодня.

Давид Пастрняк
Илья Самсонов
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
Второй раунд Счет в серии
Ванкувер - Эдмонтон
Ванкувер - Эдмонтон
0 - 0
1. Ванкувер - Эдмонтон
0 - 0
2. Ванкувер - Эдмонтон
0 - 0
0 - 0
Флорида - Бостон
Флорида - Бостон
0 - 0
1. Флорида - Бостон
0 - 0
2. Флорида - Бостон
0 - 0
3. Бостон - Флорида
0 - 0
4. Бостон - Флорида
0 - 0
0 - 0
Рейнджерс - Каролина
Рейнджерс - Каролина
0 - 0
1. Рейнджерс - Каролина
0 - 0
2. Рейнджерс - Каролина
0 - 0
3. Каролина - Рейнджерс
0 - 0
4. Каролина - Рейнджерс
0 - 0
0 - 0
Первый раунд
Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
1. Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
2. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 4
3. Нэшвилл - Ванкувер
1 - 2
4. Нэшвилл - Ванкувер
3 - 4
5. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 2
6. Нэшвилл - Ванкувер
0 - 1
4 - 2
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
3 - 3
1. Даллас - Вегас
3 - 4
2. Даллас - Вегас
1 - 3
3. Вегас - Даллас
2 - 3
4. Вегас - Даллас
2 - 4
5. Даллас - Вегас
3 - 2
6. Вегас - Даллас
2 - 0
7. Даллас - Вегас
0 - 0
3 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 1
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
7 - 4
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4 - 5
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0 - 1
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
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Виннипег - Колорадо
Виннипег - Колорадо
1 - 4
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2 - 5
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6 - 2
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Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
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4 - 1
2. Рейнджерс - Вашингтон
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1 - 3
4. Вашингтон - Рейнджерс
2 - 4
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Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
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