Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Спартак» назвал ассистентов Руя Витории

17:35
Руй Витория. Фото Reuters
Руй Витория. Фото Reuters
Теги:

Совет директоров «Спартака» утвердил главным тренером клуба Руя Виторию. Контракт с 51-летним португальцем подписан на два года.

Как сообщает официальный сайт клуба, в новый тренерский штаб красно-белых также войдут первый ассистент Арналду Тейшейра, второй ассистент Сержиу Ботелью, тренер вратарей Луиш Эштевеш и тренер по физподготовке Паулу Моурау. Все четыре специалиста работали с Виторией в «Витории Гамарайнш», «Бенфике» и «Аль-Насре».

По данным «СЭ», зарплата Руя Витории и членов его штаба в «Спартаке» составит порядка 3,5 миллиона евро в год на всех.

При этом красно-белые заложили в проект контракта и согласовали со стороной португальца пункт о возможности отставки по инициативе клуба с выплатой 50 процентов от остающейся суммы зарплаты, а не всех 100.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-05-24-ruy_vitoriya__novyy_glavnyy_trener_spartaka/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 128
Все опросы
Чего вы ждете от «Спартака» с Руем Виторией?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

«Я потерял всякую веру в эту команду». В Швеции и Канаде в шоке от провалов команд на ЧМ
ЧМ-2021: расписание матчей 24 мая, Россия — Словакия и другие игры
Россия — Словакия: прямая трансляция Первого канала — смотреть онлайн матч ЧМ-2021
Россия — Словакия: время начала матча и где смотреть прямую трансляцию

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
8
Офсайд
Материалы сюжета: «Спартак» и новый главный тренер: Руй Витория и Зарема Салихова, расставание с Доменико Тедеско после сезона 2020/21
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы