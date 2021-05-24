«Спартак» назвал ассистентов Руя Витории
Совет директоров «Спартака» утвердил главным тренером клуба Руя Виторию. Контракт с 51-летним португальцем подписан на два года.
Как сообщает официальный сайт клуба, в новый тренерский штаб красно-белых также войдут первый ассистент Арналду Тейшейра, второй ассистент Сержиу Ботелью, тренер вратарей Луиш Эштевеш и тренер по физподготовке Паулу Моурау. Все четыре специалиста работали с Виторией в «Витории Гамарайнш», «Бенфике» и «Аль-Насре».
По данным «СЭ», зарплата Руя Витории и членов его штаба в «Спартаке» составит порядка 3,5 миллиона евро в год на всех.
При этом красно-белые заложили в проект контракта и согласовали со стороной португальца пункт о возможности отставки по инициативе клуба с выплатой 50 процентов от остающейся суммы зарплаты, а не всех 100.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2021-05-24-ruy_vitoriya__novyy_glavnyy_trener_spartaka/
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