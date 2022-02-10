Чалов: «Если я буду хорошо играть в «Базеле», шансы вернуться в сборную России увеличатся»

Федор Чалов заявил о желании вернуться в сборную России по футболу

Нападающий ЦСКА Федор Чалов, выступающий на правах аренды за «Базель», заявил о желании вернуться в сборную России.

«Играть за национальную команду — мечта каждого игрока, — приводит слова Чалова Nau.ch. — Я не могу заглянуть в будущее. Если я буду хорошо играть в «Базеле», шансы вернуться в сборную России увеличатся».

Напомним, что нападающий дебютировал за сборную России в 2019 году. Он провел три матча за национальную команду и не отметился результативными действиями.

1 февраля ЦСКА объявил о переходе 23-летнего россиянина в «Базель». Он будет выступать за швейцарский клуб на правах аренды до конца нынешнего сезона.