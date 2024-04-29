«Динамо» поздравило Медведева с победой над «Зенитом»

Пресс-служба «Динамо» опубликовала ироничный пост после победы в матче 26-го тура РПЛ против «Зенита» (1:0).

Московский клуб выложил архивное видео, где нынешний председатель правления петербуржцев Александр Медведев поздравляет «Динамо» как болельщик команды.

«Поздравляем каждого динамовца с победой родного клуба», — подписано видео.

«Зенит» (50 очков) лидирует в РПЛ, на втором месте — «Краснодар» (49, один матч в запасе), «Динамо» (47) — третье.