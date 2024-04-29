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Сегодня, 00:36

Генеральный директор «Балтики» о победе над ЦСКА: «Испытываем большую гордость за команду!»

Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов прокомментировал «СЭ» победу команды над ЦСКА (3:1) в матче 26-го тура РПЛ.

«Испытываем большую гордость за команду! «Балтика» не просто забила гол в ворота ЦСКА впервые за 26 лет, но и одержала уверенную победу! Я постоянно говорю про атмосферу, но, сегодня на трибунах творилось нечто невероятное! Это было настоящее единение команды и болельщиков», — сказал Измайлов «СЭ».

«Балтика» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками в 26 матчах. Благодаря победе над ЦСКА калининградцы покинули зону вылета, однако «Факел» (13-е место, 26 очков), «Оренбург» (14-е место, 26 очков) и «Урал» (15-е место, 24 очков) провели на одну игру меньше.

Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
7
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
13
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
14
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
15
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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28.04 14:00
Ахмат – Пари НН
 5 : 1
28.04 16:15
Спартак – Локомотив
 3 : 2
28.04 19:15
Динамо – Зенит
 1 : 0
28.04 21:30
Балтика – ЦСКА
 3 : 1
29.04 13:00
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
29.04 15:15
Рубин – Урал
 - : -
29.04 17:30
Сочи – Факел
 - : -
29.04 19:45
Ростов – Оренбург
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

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 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 13
П
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Максим Глушенков

Локомотив

 12
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Константин Тюкавин

Динамо

 8
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Спартак

 6
И К Ж
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 22 1 3
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