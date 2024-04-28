Александр Медведев отметил, что «Зенит» всегда поддерживал возвращение пива на стадионы

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев рассказал, что думает о возможном возвращении пива на стадионы.

«Мы всегда поддерживали возвращение пива на стадионы», — цитирует Медведева «РБ Спорт».

Ранее Александр Дюков заявил, что РФС не может договориться с Министерством здравоохранения о возвращения пива на стадионы.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах в России действует с 2005 года.