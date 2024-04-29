Отец Тюкавина рассказал о боязни форварда «Динамо» полетов на самолете

Александр Тюкавин, отец форварда «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал о том, что его сын страдает боязнью полетов на самолете.

«Я-то знаю своего сына: он в полете, если вдруг что — сразу волнуется. Тучи низко, дождик моросит — неважно, начинает переживать. Бывает, пишет: «Пап, нас потрясло при посадке». — «Ну и хорошо, мозги на место встанут». В другой раз пишет по прилете: «Пап, такой полет был... Думал — все, мы падаем!» — приводит слова Александра Тюкавина Sport24.

В текущем сезоне 21-летний россиянин провел 33 матча, в которых забил 15 голов и отдал 9 результативных передач.