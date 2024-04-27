Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Главная
Общество

Олимпиада

Сегодня, 20:45

«Большой-маленький секрет». История любви скелетонистки Канакиной и бобслеиста Мордасова

Скелетонистка Канакина и бобслеист Мордасов ждут первенца
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Михаил Мордасов и Юлия Канакина.
Фото Соцсети
Спортсмены ждут появления на свет первенца.

Спортивные достижения

Скелетонистка Юлия Канакина выиграла чемпионат мира среди юниоров в 2017 году и стала вице-чемпионкой в 2018-м. На взрослом уровне спортсменка не раз попадала в призеры этапов Кубка мира. Вершиной ее карьеры стало участие в Олимпийских играх-2022 в Пекине. Россиянка заняла 11-е место, отставание от обладательницы золота, немецкой скелетонистки Ханне Найзе, составило 2,47 секунды.

«Перед самой собой я чиста. Все, что от меня зависело, я сделала. Пробежала на старте хорошо, проехала тоже хорошо. Но люди, которые весь сезон бежали и ехали хуже, в итоге оказались гораздо выше меня. Это обидно: ты трудишься, вкладываешь всю душу, а на самом главном старте это оказывается совсем не важно и побеждает тот, у кого лучше техника», — оценила выступление Канакина в интервью «СЭ».

Каролина Севастьянова, Алина Загитова и&nbsp;Юлия Ефимова (слева направо). Самые красивые спортсменки России: кто входит в рейтинг

Бобслеист Михаил Мордасов выступает разгоняющим в экипажах двоек и четверок. Он — победитель юниорского чемпионата мира в четверках и вице-чемпион — в двойках. На взрослом уровне спортсмен стал победителем Кубка мира в двойках и бронзовым призером в четверках, а также третьим на чемпионате Европы в двойках. Россиянин выступил на пекинской Олимпиаде в экипаже с пилотом Ростиславом Гайтюкевичем, несмотря на трудности — положительный тест на коронавирус перед Играми и жесткие требования по карантину.

«У меня не было мыслей о том, что не поеду на Олимпиаду. Потому что пока есть шанс, его надо использовать. Как сказал один человек, из каждой сложившейся ситуации, пусть и самой сложной, есть как минимум семь путей выхода. Надеялся на лучшее. Хорошо, что у меня получилось дебютировать на Олимпиаде», — сказал Мордасов о старте в четверках после пропуска соревнований двоек.

Юлия Канакина.
Фото Global Look Press

История любви

Юлия Канакина — одна из самых красивых и популярных в соцсетях спортсменок страны. Мужской журнал Maxim включил скелетонистку в рейтинг «100 самых сексуальных женщин России» в 2021 году, девушка заняла 84-ю строчку. Вокруг участницы Олимпийских игр всегда было много поклонников. Однако ее сердце давно занято бобслеистом Михаилом Мордасовым.

Юлия и Михаил родом из Сибири. Скелетонистка родилась в Лесосибирске (Красноярский край), бобслеист — в Новосибирске. При этом оба представляют Красноярский край. Молодые люди познакомились во время учебно-тренировочных сборов, со временем между ними завязались романтические отношения.

В 2018 году пара отправилась в совместное путешествие в Таиланд, потом отдыхала на реке Мана под Красноярском. Именно из этих отпусков они начали размещать совместные фотографии в своих соцсетях. Спортсменка оставляла под снимками милые подписи: «Слова твои слушала я не ушами, а сердцем», «Теперь я стала понимать, что значит выражение «как за каменной стеной», находясь в самых надежных, сильных и ласковых руках».

Михаил Мордасов и&nbsp;Юлия Канакина. «Сделать первый шаг — так страшно». Как одна из самых красивых скелетонисток России нашла свою судьбу

Юлия долго не афишировала отношения. При этом она признавалась, что Михаил расположил ее к себе поступками. «Он покорил меня своим отношением ко мне, за слова, подтвержденные поступками и кудряшками», — писала девушка в соцсетях.

Канакина и Мордасов были вместе не только вне тренировочного процесса, но и поддерживали друг друга на важных турнирах, когда появлялась возможность. «Я стараюсь не пропускать ни одного его соревнования, на которых могу присутствовать. Дело в том, что у нас не всегда турниры проходят в одних и тех же местах. Бывает, что мы соревнуемся в разных городах и странах», — объясняла Юлия в соцсетях.

Также спортсменка не скрывала, что им тяжело дается расставание на время турниров. «Благо 80 процентов времени нас не разделяет расстояние. Но иногда профессия обязывает, да. Мне нелегко. Особенно когда ты с человеком 24/7 вместе, а потом невозможно расставаться даже на небольшое количество времени. Но мы оба знаем, ради чего это, какие задачи и цели стоят перед нами. Мы сами выбрали этот путь и выбираем друг друга каждый из дней. Но я была бы всеми руками и ногами «за!» находиться рядышком на сборах. Считаю, что людям, имеющим такую возможность на постоянной основе, несказанно повезло. Ты становишься более устойчивым в психологическом плане, спокойнее, когда знаешь, что где-то тут ходит-бродит твой «чудик». В любой момент можно прильнуть к плечу на минуточку, перезагрузиться и дальше в бой», — рассказывала Канакина в соцсетях.

Михаил Мордасов и Юлия Канакина.
Фото Соцсети

Свадьба

Пара встречалась несколько лет, 31 августа 2022 года влюбленные сыграли свадьбу. При этом ни по ходу, ни после олимпийского сезона Канакина не раскрывала планы. Сначала на первом месте стояли спортивные результаты, а потом — более простые вещи.

«Мы с молодым человеком решили взять котенка. И хотим вместе съездить на мою родину в город Лесосибирск. Заехать к бабушкам, к маме, к папе — получается трип по местам моего детства. Должно быть здорово», — сообщила Юлия в интервью «СЭ» в марте.

Юлия Канакина. «В отпуске планирую завести котенка и проехать по местам своего детства». Идеи Юлии Канакиной

Для церемонии скелетонистка выбрала атласное платье с открытыми плечами и длинной юбкой. Жених решил отказаться от образа с пиджаком в пользу небесно-голубой рубашки.

Девушка делилась кадрами бракосочетания со своими подписчиками. На одном из видео жених и невеста надевали друг другу обручальные кольца.

«Что значит главный? Никто никем не командует и не руководит. Миша — глава, но мы следуем вперед вместе, только я чуточку за его спиной прячусь. Мало ли, непогода. Я к нему прислушиваюсь ровно так же, как и он ко мне», — говорила Юлия о семье в соцсетях.

Юлия Канакина и Михаил Мордасов.
Фото Соцсети

Беременность

В 2023 году пара обзавелась собственной квартирой в Новосибирске.

Через два года после свадьбы в семье Юлии и Михаила ожидается пополнение. В апреле 2024-го девушка рассказала в соцсетях, что находится в интересном положении. Скелетонистка разместила фото с округлившимся животом, на снимке супругу нежно обнимает муж.

«Большой-маленький секрет. Рада наконец поделиться нашим прекрасным событием», — подписала Канакина снимки.

Судя по фото, 28-летняя женщина находится на последних месяцах беременности. Однако пол будущего ребенка пара не разглашала.

Юлия Канакина
бобслей
0
Читайте также
Витя Кравченко рассказал о дружбе с Василием Уткиным
РФС: ориентир возвращения сборной России к соревнованиям — отбор ЧМ-2030
В МИД Германии прокомментировали призыв Китая к расследованию теракта на СП
Алексей Смертин: «Норадреналин – офигенное ощущение. Без этого мне было бы пресно»
В Дагестане локомотив насмерть сбил шедшую вдоль путей девочку
МО РФ сообщило о 35 ударах по объектам энергетики и ВПК Украины за неделю
Популярное видео
Заварухину подарили новый контракт в «Автомобилисте»
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА-1946 выиграл Кубок Харламова
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
Гребенкин: «Отъезд в «Торонто»? Скоро все узнаете, принял решение»
Гомоляко: «Набокову помог секретный ингредиент»
Разин: чемпионство «Магнитки», Набоков, Саратов, «Автомобилист»
«Мы чемпионы!» Триумф «Магнитки», речь Разина, раздевалка «Металлурга»
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Торонто» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
ЦСКА ждет перестройка
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Локомотив» уступает в финальной серии «Металлургу» 0-3
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Жизнь и смерть Василия Уткина. Пронзительное интервью его друга и ученика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости