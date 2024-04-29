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Степашин — о победе «Динамо» над «Зенитом»: «Концовка чемпионата будет интересной»

Сергей Разин
корреспондент
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Член советов директоров «Динамо» Сергей Степашин поделился впечатлениями от победы команды в матче 26-го тура РПЛ против «Зенита» (1:0).

— Игра была, конечно, равной, напряженной, — приводит слова Степашина «КП». — Без большого количества голевых моментов. Но первое, что мне понравилось, это игра «Динамо» в обороне. Очень надежно сыграл и наш вратарь Антон Шунин. Но и конечно блестяще провел матч Костя Тюкавин, отлично держал мяч и гол забил.

— Теперь «Динамо» играет со «Спартаком» в Кубке, успеет команда восстановиться?

— Успеем, еще трое суток. Завтра отдых. Во вторник тренировка. А в среду, 1 мая, играем в 18:00. У нас должок... Верней у «Спартака» перед нами. Рассчитываю, что пройдем дальше и в Кубке. Только что поздравил ребят у кромки поля, попросил Костю Тюкавина, чтобы он также «Спартаку» забил в Кубке.

— И что он ответил?

— Что забьет.

— Теперь ясен секрет динамовских голов...Чемпионская гонка ожила?

— Безусловно. Если завтра «Краснодар» выигрывает, он выходит в лидеры. И «Динамо» подтянулось. Так что концовка первенства будет интересной, и на верху, и в нижней части таблицы.

«Зенит» (50 очков) лидирует в РПЛ, на втором месте — «Краснодар» (49, один матч в запасе), «Динамо» (47) — третье.

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/sergej-stepashin-poprosil-kostyu-tyukavina-zabit-takoj-zhe-gol-spartaku-kak-i-zenitu/
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Сергей Степашин
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
7
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
13
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
14
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
15
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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28.04 14:00
Ахмат – Пари НН
 5 : 1
28.04 16:15
Спартак – Локомотив
 3 : 2
28.04 19:15
Динамо – Зенит
 1 : 0
28.04 21:30
Балтика – ЦСКА
 3 : 1
29.04 13:00
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
29.04 15:15
Рубин – Урал
 - : -
29.04 17:30
Сочи – Факел
 - : -
29.04 19:45
Ростов – Оренбург
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 13
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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