Виктор Мозес продлил контракт со «Спартаком» до 2024 года

Полузащитник Виктор Мозес продлил контракт со «Спартаком» до 2024 года, сообщает официальный сайт клуба.

В прошлом сезоне 31-летний игрок выступал за красно-белых на правах аренды из «Челси», а затем подписал полноценный контракт.

Официально: Виктор Мозес продлил контракт со «Спартаком» ??



Теперь соглашение с @VictorMoses рассчитано до лета 2024 года ? pic.twitter.com/VpDF9VwZv8 — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 10, 2022

Всего нигериец провел за «Спартак» 42 матча и забил 6 мячей. В том числе стал автором спасительного гола в Грозном, который позволил команде занять второе место в РПЛ по итогам прошлого сезона.

В текущем сезоне футболист провел 22 матча за красно-белых во всех турнирах и забил два мяча при четырех голевых передачах. Transfermarkt оценивает его в пять миллионов евро.