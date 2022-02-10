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Виктор Мозес продлил контракт со «Спартаком» до 2024 года

Евгений Петров
Корреспондент
Виктор Мозес.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Полузащитник Виктор Мозес продлил контракт со «Спартаком» до 2024 года, сообщает официальный сайт клуба.

В прошлом сезоне 31-летний игрок выступал за красно-белых на правах аренды из «Челси», а затем подписал полноценный контракт.

Всего нигериец провел за «Спартак» 42 матча и забил 6 мячей. В том числе стал автором спасительного гола в Грозном, который позволил команде занять второе место в РПЛ по итогам прошлого сезона.

В текущем сезоне футболист провел 22 матча за красно-белых во всех турнирах и забил два мяча при четырех голевых передачах. Transfermarkt оценивает его в пять миллионов евро.

Виктор Мозес
ФК Спартак (Москва)
0
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 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
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 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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