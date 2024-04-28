Гегемонии конец? «Зенит» пал в Москве: «Динамо» вернулось в золотую гонку

Уже в понедельник «Краснодар» может возглавить таблицу РПЛ.

Ключевой матч

Год назад в 26-м туре премьер-лиги «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. В прошлом сезоне команда Сергея Семака безраздельно доминировала, и тогда было невозможно представить, что гегемония сине-бело-голубых прервется в ближайшее время. Да и сейчас в это все еще сложно поверить, но «Зенит» уже как минимум дал остальным повод засомневаться в собственной неуязвимости. Причина хотя бы в том, что на этот раз в 26-м туре золотая интрига все еще осталась в живых.

Более того, сенсационное поражение от «Рубина» превратило «Зенит» из безусловного фаворита чемпионата в простого претендента на титул с чуть большими шансами на него, чем у конкурентов. Выездная игра с «Динамо» была не просто ключевой, а одной из самых важных во всем чемпионате: поражение команды Семака изменило бы топ-3 до неузнаваемости.

Бителло в запасе , Дуглас в основе

«Динамо», разумеется, относилось к игре не менее серьезно, хотя еще неделю назад главный тренер бело-голубых Марцел Личка признался, что не верит в возвращение команды в чемпионскую гонку. Но в РПЛ все меняется стремительно: победа над «Зенитом» сократила бы отставание «Динамо» от петербуржцев всего до трех очков.

Бело-голубые еще и очень кстати набрали форму: после трех подряд поражений в чемпионате последовали две победы. Но Личка все равно сделал несколько перестановок: вновь перетряхнул оборону, а также довольно неожиданно отправил в запас Бителло, который провел не самый лучший месяц в сезоне. Семак же бросил в бой почти всех лучших: в основу вернулся Дуглас Сантос, а Педро не нашлось места в старте исключительно из-за лимита.

Напряженный первый тайм

Хозяева начали матч заметно лучше: ювелирный подкат Нино под Тюкавина, блестящий пас Константина под удар Чавеса, выстрел Карраскаля с линии — «Динамо» сразу подчеркнуло свои амбиции. Но затем почему-то натиск хозяев спал: они будто бы испугались собственной настырности и опустились в оборону.

Динамовцы вообще играли достаточно нетипично для себя самих, но в таком скромном плане был смысл — достаточно вспомнить матч первого круга, когда бело-голубые победили «Зенит», подчеркнуто играя вторым номером.

И частично план «Динамо» работал. По крайней мере с игры сине-бело-голубые ничего опасного за первый тайм не создали — самый острый момент у ворот Шунина пришел со стандартного положения, но голкипер бело-голубых не позволил отличиться Кассьерре. В остальном — подходы, давление, попытки, но ничего конкретного. Хотя важное отличие в игре «Зенита» от предыдущей встречи с «Рубином» было — оно заключалось в желании. Вендел выглядел гораздо активнее, Клаудиньо старался оригинально исполнять передачи, чрезвычайно полезны были Артур с Кассьеррой.

Классный выход Бителло

В обороне «Зенит» тоже был достаточно аккуратен, хотя незадолго до перерыва Дуглас допустил обрез у своей штрафной, который, правда, не закончился ничем. Но долгое время гости действовали в защите спокойно.

После перерыва от «Зенита» стоило ожидать чуть большей активности впереди, но существенных изменений мы не увидели. Сине-бело-голубые держали достаточно академичный темп и не могли разогнаться, потому что «Динамо» плотно оборонялось. Хозяева будто бы выжидали, пока чемпионы России выработают топливо, как делают неисправные самолеты перед посадкой. А может, ждали выхода Бителло.

На 66-й минуте на поле вышел кудрявый бразилец, который явно был недоволен нахождением в запасе. Он занял место не на фланге, а в центре поля и заметно раскрасил атаку хозяев. Пошли моменты: например, на 69-й минуте после атаки с участием Бителло Карраскаль опасно пробил по центру, а следом бразилец заработал штрафной. И это оказалось ключевым действием: за этим стандартом последовала цепочка событий, приведшая к 13-му голу Тюкавина в чемпионате.

Ключевая победа Лички

Семак еще до гола «Динамо» освежил атаку, совершив сразу три перестановки, а затем отправил в бой еще и Педро с Изидором. В атаку были брошены все силы, но петербуржцам никто не смог помочь. Из опасных моментов в концовке можно вспомнить разве что удар Мантуана выше, да и то с натяжкой. Никакого навала: «Динамо» образцово защищалось, а «Зенит» нервно пытался найти несуществующие дыры в тылах соперника. И не нашел.

Сине-бело-голубые проигрывают невероятно важный матч, который реально ставит под угрозу их гегемонию. А «Динамо» после серии поражений не только оживляет чемпионскую гонку, но и само возвращается в нее. Если «Краснодар» в понедельник победит «Крылья Советов», то возглавит таблицу РПЛ.

Финиш сезона будет захватывающим!