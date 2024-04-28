Роман Орещук: «По игре «Динамо» заслужило победу над «Зенитом»
Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал победу над «Зенитом» (1:0) в матче 26-го тура чемпионата России.
«Как игра? Солидно. Видно, что был план на игру, закрыли зоны, насытили середину поля, — приводит «РБ Спорт» слова Орещука. — Команда пыталась играть в быструю контратаку. Против этого «Зенита» лучше не придумаешь».
Также эксперт ответил на вопрос об игре питерцев.
«С «Рубином» они не заслуживали поражения. Сегодня не потащи Шунин, забей первыми, был бы вопрос. Футбол — такая игра, здесь не важно, сколько ты владеешь мячом, как ты его контролируешь. Важен счет на табло, а у «Зенита» уже две игры подряд нет счета. Я думаю, что там что-то плохо. Так сложилось. «Рубину» проиграли не по делу, а сегодня играли с прямым конкурентом за чемпионство. Наверное, по сегодняшней игре «Динамо» достойно победы».
«Зенит» (50 очков) лидирует в РПЛ, на втором месте — «Краснодар» (49, один матч в запасе), «Динамо» (47) — третье.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|15
|5
|6
|44-23
|50
|
2
|Краснодар
|25
|14
|7
|4
|41-25
|49
|
3
|Динамо
|26
|13
|8
|5
|43-33
|47
|
4
|Спартак
|26
|12
|6
|8
|37-31
|42
|
5
|Локомотив
|26
|10
|11
|5
|44-37
|41
|
6
|Кр. Советов
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
|
7
|ЦСКА
|26
|9
|11
|6
|45-36
|38
|
8
|Ростов
|25
|10
|7
|8
|37-38
|37
|
9
|Рубин
|25
|10
|6
|9
|23-30
|36
|
10
|Ахмат
|26
|8
|5
|13
|29-38
|29
|
11
|Пари НН
|26
|8
|4
|14
|25-38
|28
|
12
|Балтика
|26
|7
|5
|14
|28-32
|26
|
13
|Факел
|25
|6
|8
|11
|19-28
|26
|
14
|Оренбург
|25
|6
|8
|11
|28-33
|26
|
15
|Урал
|25
|6
|6
|13
|24-39
|24
|
16
|Сочи
|25
|4
|7
|14
|26-40
|19
|28.04
|14:00
|
Ахмат – Пари НН
|5 : 1
|28.04
|16:15
|
Спартак – Локомотив
|3 : 2
|28.04
|19:15
|
Динамо – Зенит
|1 : 0
|28.04
|21:30
|
Балтика – ЦСКА
|3 : 1
|29.04
|13:00
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|29.04
|15:15
|
Рубин – Урал
|- : -
|29.04
|17:30
|
Сочи – Факел
|- : -
|29.04
|19:45
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|13
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3