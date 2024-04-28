Роман Орещук: «По игре «Динамо» заслужило победу над «Зенитом»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал победу над «Зенитом» (1:0) в матче 26-го тура чемпионата России.

«Как игра? Солидно. Видно, что был план на игру, закрыли зоны, насытили середину поля, — приводит «РБ Спорт» слова Орещука. — Команда пыталась играть в быструю контратаку. Против этого «Зенита» лучше не придумаешь».

Также эксперт ответил на вопрос об игре питерцев.

«С «Рубином» они не заслуживали поражения. Сегодня не потащи Шунин, забей первыми, был бы вопрос. Футбол — такая игра, здесь не важно, сколько ты владеешь мячом, как ты его контролируешь. Важен счет на табло, а у «Зенита» уже две игры подряд нет счета. Я думаю, что там что-то плохо. Так сложилось. «Рубину» проиграли не по делу, а сегодня играли с прямым конкурентом за чемпионство. Наверное, по сегодняшней игре «Динамо» достойно победы».

«Зенит» (50 очков) лидирует в РПЛ, на втором месте — «Краснодар» (49, один матч в запасе), «Динамо» (47) — третье.