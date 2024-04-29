«Балтика» — ЦСКА: гол гостей засчитан без видеодоказательств. Почему Бобровский так поступил?

На 90-й минуте матча 26-го тура чемпионата России «Балтика» — ЦСКА Ян Бобровский моментально указал на центр поля, засчитав гол гостей, несмотря на бурные споры калининградцев.

Момент был показан плохо: не видны действия первого ассистента судьи Алексея Стипиди и не предоставлены доказательства того, что мяч пересек линию ворот.

Можно только предположить: Стипиди дал сигнал, что мяч оказался за линией, а ВАР Андрей Фисенко и АВАР Вера Опейкина не нашли свидетельств того, что помощник рефери ошибся, и в итоге были вынуждены поддержать его версию. В противном случае непонятно, почему засчитан гол.

Могло показаться, что мяч полетел в ворота от руки армейца Кирилла Глебова. Но это не так. Он пробил головой, а затем мяч попал в правую руку футболисту «Балтики» и уже от нее полетел в направлении ворот. Не засчитай Бобровский гол, следовало бы назначить 11-метровый удар.