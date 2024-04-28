«Балтика» дома обыграла ЦСКА
«Балтика» обыграла ЦСКА в домашнем матче 26-го тура РПЛ — 3:1.
У гостей голами отметились Кристиан Бистрович, реализовав пенальти, Алекс Фернандес и Кирилл Капленко.
У армейцев единственный мяч забил на 90-й минуте Кирилл Глебов. Судья Ян Бобровский засчитал взятие ворот после помощи ВАР. Ни на одном повторе во время эфира не было видно, что мяч полностью пересек линию ворот.
ЦСКА с 38 очками остался на 7-м месте в турнирной таблице. «Балтика» набрала 26 баллов и покинула зону вылета.
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|6
|44-23
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|
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|Краснодар
|25
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|4
|41-25
|49
|
3
|Динамо
|26
|13
|8
|5
|43-33
|47
|
4
|Спартак
|26
|12
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|42
|
5
|Локомотив
|26
|10
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|5
|44-37
|41
|
6
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|6
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|39
|
7
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|
8
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|10
|7
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|
9
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|6
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|
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|
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|8
|4
|14
|25-38
|28
|
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|7
|5
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|28-32
|26
|
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|Факел
|25
|6
|8
|11
|19-28
|26
|
14
|Оренбург
|25
|6
|8
|11
|28-33
|26
|
15
|Урал
|25
|6
|6
|13
|24-39
|24
|
16
|Сочи
|25
|4
|7
|14
|26-40
|19
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|28.04
|14:00
|
Ахмат – Пари НН
|5 : 1
|28.04
|16:15
|
Спартак – Локомотив
|3 : 2
|28.04
|19:15
|
Динамо – Зенит
|1 : 0
|28.04
|21:30
|
Балтика – ЦСКА
|3 : 1
|29.04
|13:00
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|29.04
|15:15
|
Рубин – Урал
|- : -
|29.04
|17:30
|
Сочи – Факел
|- : -
|29.04
|19:45
|
Ростов – Оренбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|13
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3
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