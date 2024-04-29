Отец Тюкавина: «Костю точно хотели все топовые клубы РПЛ. А вот про Европу ничего не слышал»

Александр Тюкавин, отец форварда «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал об интересе к сыну со стороны других клубов.

— Понимаю, что сыном интересуются в Европе, но конкретных предложений я не видел, — приводит слова Александра Тюкавина Sport24. — По новому контракту у Кости приличные отступные для европейский клубов. А про Европу, повторюсь, ничего не слышал. Но сына точно хотели все топовые клубы РПЛ.

— «Зенит» — понятно, а кто еще?

— «Спартак» и ЦСКА.

В текущем сезоне 21-летний россиянин провел 33 матча, в которых забил 15 голов и отдал 9 результативных передач.