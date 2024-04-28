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Сегодня, 22:51

Личка о возможном уходе Тюкавина из «Динамо»: «Я не переживаю. Будем работать до лета, а потом посмотрим»

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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос о возможном уходе нападающего команды Константина Тюкавина в летнее трансферное окно.

— Константин Тюкавин показывает хорошие результаты, постоянно забивает. Не боитесь ли вы потерять его летом?

— Я не переживаю. Что будет, то будет. Это тяжело. Но я как тренер очень рад, что у него все идет хорошо. И сегодня, и во время матча с «Оренбургом» в раздевалке чуть-чуть напихал нашим нападающим, потому что они не хотят бегать. Начали чуть-чуть бегать — и вообще поменялась структура игры. Тюка забил 13 голов и отдал 8 голевых передач, это значит, что он набрал 21 очко. Лучший игрок в чемпионате сейчас, молодой парень, 21 год. Понятно, что за ним 100 процентов следят команды не только в России, но и в Европе. Это нормально, это футбол. Мы будем работать до лета, а потом посмотрим.

В текущем сезоне 21-летний Тюкавин провел 33 матча за «Динамо» во всех турнирах, отметившись 15 забитыми мячами и 9 результативными передачами. В частности он забил победный гол в матче 26-го тура РПЛ против «Зенита», который прошел 28 апреля. Контракт нападающего с бело-голубыми рассчитан до лета 2028 года.

(Софья Грецкая)

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
Марцел Личка
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
7
 ЦСКА 25 9 11 5 44-33 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
13
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
14
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
15
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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30 тур
28.04 14:00
Ахмат – Пари НН
 5 : 1
28.04 16:15
Спартак – Локомотив
 3 : 2
28.04 19:15
Динамо – Зенит
 1 : 0
28.04 21:30
Балтика – ЦСКА
 - : -
29.04 13:00
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
29.04 15:15
Рубин – Урал
 - : -
29.04 17:30
Сочи – Факел
 - : -
29.04 19:45
Ростов – Оренбург
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 13
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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