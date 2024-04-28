Личка оценил шансы «Динамо» догнать «Зенит» в чемпионской гонке РПЛ
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка после матча 26-го тура с «Зенитом» прокомментировал гонку за чемпионство в РПЛ.
— Сейчас «Динамо» отстает на 3 очка от «Зенита». Как оцениваете шансы догнать петербуржцев в гонке за золото?
— Я очень рад, что мы вернулись в гонку. С другой стороны, надо сказать, когда в России идет футбол — это большое рандеву. Когда надо, «Зенит» всегда выигрывает. Уже завтра матч «Крылья Советов» — «Краснодар», и «Краснодар» может выиграть. Потом четыре матча, а «Краснодар» еще и встречается с нами. Я сказал перед вторым кругом сезона, что мы будем в гонке за чемпионство до последнего тура.
— «Динамо» в этом сезоне выиграло у «Зенита» три матча из четырех. Вы знаете про «Зенит» что-то, чего не знают другие?
— Если бы сегодня первым забил «Зенит», нам было бы очень тяжело вернуться, потому что соперник контролировал игру 60 минут. Мы хорошо провели первый тайм, нас давили, но удалось забить в концовке.
— Какой матч с «Зенитом» в этом сезоне понравился больше?
— В Кубке России, когда мы выиграли 1:0. Сегодня, например, нехорошо играли в нападении. Но все работали в обороне. У «Зенита» был только один шанс со стандарта.
После 26 туров РПЛ «Динамо» занимает третье место, набрав 47 очков. «Зенит» (50) пока идет на первой строчке. На второй позиции находится «Краснодар» (49), который 29 апреля сыграет с «Крыльями Советов» в 26-м туре.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|15
|5
|6
|44-23
|50
|
2
|Краснодар
|25
|14
|7
|4
|41-25
|49
|
3
|Динамо
|26
|13
|8
|5
|43-33
|47
|
4
|Спартак
|26
|12
|6
|8
|37-31
|42
|
5
|Локомотив
|26
|10
|11
|5
|44-37
|41
|
6
|Кр. Советов
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
|
7
|ЦСКА
|25
|9
|11
|5
|44-33
|38
|
8
|Ростов
|25
|10
|7
|8
|37-38
|37
|
9
|Рубин
|25
|10
|6
|9
|23-30
|36
|
10
|Ахмат
|26
|8
|5
|13
|29-38
|29
|
11
|Пари НН
|26
|8
|4
|14
|25-38
|28
|
12
|Факел
|25
|6
|8
|11
|19-28
|26
|
13
|Оренбург
|25
|6
|8
|11
|28-33
|26
|
14
|Урал
|25
|6
|6
|13
|24-39
|24
|
15
|Балтика
|25
|6
|5
|14
|25-31
|23
|
16
|Сочи
|25
|4
|7
|14
|26-40
|19
|28.04
|14:00
|
Ахмат – Пари НН
|5 : 1
|28.04
|16:15
|
Спартак – Локомотив
|3 : 2
|28.04
|19:15
|
Динамо – Зенит
|1 : 0
|28.04
|21:30
|
Балтика – ЦСКА
|- : -
|29.04
|13:00
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|29.04
|15:15
|
Рубин – Урал
|- : -
|29.04
|17:30
|
Сочи – Факел
|- : -
|29.04
|19:45
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|13
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3