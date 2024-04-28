Личка оценил шансы «Динамо» догнать «Зенит» в чемпионской гонке РПЛ

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка после матча 26-го тура с «Зенитом» прокомментировал гонку за чемпионство в РПЛ.

— Сейчас «Динамо» отстает на 3 очка от «Зенита». Как оцениваете шансы догнать петербуржцев в гонке за золото?

— Я очень рад, что мы вернулись в гонку. С другой стороны, надо сказать, когда в России идет футбол — это большое рандеву. Когда надо, «Зенит» всегда выигрывает. Уже завтра матч «Крылья Советов» — «Краснодар», и «Краснодар» может выиграть. Потом четыре матча, а «Краснодар» еще и встречается с нами. Я сказал перед вторым кругом сезона, что мы будем в гонке за чемпионство до последнего тура.

— «Динамо» в этом сезоне выиграло у «Зенита» три матча из четырех. Вы знаете про «Зенит» что-то, чего не знают другие?

— Если бы сегодня первым забил «Зенит», нам было бы очень тяжело вернуться, потому что соперник контролировал игру 60 минут. Мы хорошо провели первый тайм, нас давили, но удалось забить в концовке.

— Какой матч с «Зенитом» в этом сезоне понравился больше?

— В Кубке России, когда мы выиграли 1:0. Сегодня, например, нехорошо играли в нападении. Но все работали в обороне. У «Зенита» был только один шанс со стандарта.