Игнатов высказался о нестабильной результативности «Спартака» в последних играх

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов высказался о нестабильной результативности команды в последних матчах.

«Разные игры получаются, это нормально. Главное, что в тех матчах, в которых не забили, мы не пропустили. А когда забиваем и выигрываем, это хорошо», — цитирует Legalbet Игнатова.

В последних матчах «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» (0:0), потом победил «Ростов» (5:1), затем вновь сыграл вничью с ЦСКА (0:0) и обыграл «Локомотив» (3:2).