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28 апреля, 23:42

Игнатов высказался о нестабильной результативности «Спартака» в последних играх

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Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов высказался о нестабильной результативности команды в последних матчах.

«Разные игры получаются, это нормально. Главное, что в тех матчах, в которых не забили, мы не пропустили. А когда забиваем и выигрываем, это хорошо», — цитирует Legalbet Игнатова.

В последних матчах «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» (0:0), потом победил «Ростов» (5:1), затем вновь сыграл вничью с ЦСКА (0:0) и обыграл «Локомотив» (3:2).

Источник: legalbet.ru
Михаил Игнатов
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
7
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
13
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
14
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
15
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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30 тур
28.04 14:00
Ахмат – Пари НН
 5 : 1
28.04 16:15
Спартак – Локомотив
 3 : 2
28.04 19:15
Динамо – Зенит
 1 : 0
28.04 21:30
Балтика – ЦСКА
 3 : 1
29.04 13:00
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
29.04 15:15
Рубин – Урал
 - : -
29.04 17:30
Сочи – Факел
 - : -
29.04 19:45
Ростов – Оренбург
 - : -
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