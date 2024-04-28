Калошин — о пенальти за фол Сильянова: «Момент очевидный. Не надо рукой махать, как мельница»

Бывший руководитель ВАР в России Леонид Калошин оценил эпизод с назначением пенальти в матче 26-го тура РПЛ «Спартак» — «Локомотив» (3:2).

На 43-й минуте судья Кирилл Левников назначил 11-метровый удар в ворота железнодорожников после попадания мяча в руку защитника «Локомотива» Александра Сильянова.

«Момент очевидный. Рука Сильянова увеличивает площадь тела, а в соответствии с правилами — это нарушение. Решение судьи правильное. Эпизод достаточно элементарный для трактовки. Это точно пенальти, без вопросов. Единственное, что с этого сезона за такого рода нарушения не показывают желтую карточку. Здесь положение руки — неоправданное. Сильянов фактически находился в статике. Он не мчался на большой скорости, не выпрыгивал, не боролся за мяч с соперником. Соответственно, такое положение руки увеличивает площадь тела. Это проблема защитника. Не надо рукой махать, как мельница, находясь в таком положении», — цитирует Калошина Sport24.

После 26 туров чемпионата России «Спартак» с 42 очками занимает 4-е место в турнирной таблице. «Локомотив» (41) располагается на строчку ниже.