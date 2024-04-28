«Балтика» — ЦСКА: Глебов отыграл один мяч гостей

ЦСКА отыграл один мяч в игре 26-го тура чемпионата России против «Балтики».

На 90-й минуте гол забил Кирилл Глебов. Судья Ян Бобровский засчитал взятие ворот, его решение после долгого просмотра подтвердили видеоассистенты. При этом ни на одном повторе во время эфира не было видно, что мяч полностью пересек линию ворот.

Счет стал 3:1 в пользу калининградской команды.