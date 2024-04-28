«Балтика» — ЦСКА: Капленко забил третий гол хозяев

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Полузащитник «Балтики» Кирилл Капленко отметился голом в матче 26-го тура РПЛ против ЦСКА — 3:0.

Футболист забил на 85-й минуте. 9 минут назад Алекс Фернандес забил второй мяч хозяев.