«Балтика» — ЦСКА: Капленко забил третий гол хозяев
Полузащитник «Балтики» Кирилл Капленко отметился голом в матче 26-го тура РПЛ против ЦСКА — 3:0.
Футболист забил на 85-й минуте. 9 минут назад Алекс Фернандес забил второй мяч хозяев.
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|47
|
4
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|
5
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|5
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|
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|5
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|25
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|
14
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|25
|6
|8
|11
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|26
|
15
|Урал
|25
|6
|6
|13
|24-39
|24
|
16
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|25
|4
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|26-40
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|28.04
|14:00
|
Ахмат – Пари НН
|5 : 1
|28.04
|16:15
|
Спартак – Локомотив
|3 : 2
|28.04
|19:15
|
Динамо – Зенит
|1 : 0
|28.04
|21:30
|
Балтика – ЦСКА
|3 : 1
|29.04
|13:00
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|29.04
|15:15
|
Рубин – Урал
|- : -
|29.04
|17:30
|
Сочи – Факел
|- : -
|29.04
|19:45
|
Ростов – Оренбург
|- : -
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|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|13
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
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Квинси Промес
Спартак
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|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
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|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|21
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|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3
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