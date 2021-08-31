Глава Hypercube: «России нужны перемены, ибо показатели выступления в еврокубках ухудшаются»
Глава компании Hypercube Питер Ньювенхейс рассказал, почему российскому футболу остро нужны перемены.
«России нужны перемены, ибо показатели выступления в еврокубках ухудшаются. Это не я придумал или Hypercube. Об этом говорит УЕФА, показывая диаграммы и статистику.
Если мы сейчас осуществим реформы, то должно пройти время, чтобы прошли перемены. Есть вероятный прогноз, как будут развиваться события. Если мы добавим к этому чемпионат мира-2022, на котором, возможно, Россия выступит неуверенно. В таком случае руководителям российского футбола придётся отвечать за это. Надо рискнуть и попробовать.
Есть же очень много плюсов: больше доходов, больше посещаемость, выше средний уровень команд, больше конкуренции. Вы можете не верить мне на слово. Тогда пригласите людей, которые покажут вам все эти цифры», — заявил Ньювеннхейс.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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