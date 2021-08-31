Глава Hypercube: «России нужны перемены, ибо показатели выступления в еврокубках ухудшаются»

Глава компании Hypercube Питер Ньювенхейс рассказал, почему российскому футболу остро нужны перемены.

«России нужны перемены, ибо показатели выступления в еврокубках ухудшаются. Это не я придумал или Hypercube. Об этом говорит УЕФА, показывая диаграммы и статистику.

Если мы сейчас осуществим реформы, то должно пройти время, чтобы прошли перемены. Есть вероятный прогноз, как будут развиваться события. Если мы добавим к этому чемпионат мира-2022, на котором, возможно, Россия выступит неуверенно. В таком случае руководителям российского футбола придётся отвечать за это. Надо рискнуть и попробовать.

Есть же очень много плюсов: больше доходов, больше посещаемость, выше средний уровень команд, больше конкуренции. Вы можете не верить мне на слово. Тогда пригласите людей, которые покажут вам все эти цифры», — заявил Ньювеннхейс.