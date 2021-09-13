Сослан Гатагов поделился инсайдом об игроках «Спартака» и Руе Витории
13 сентября 2021, 23:35
Бывший игрок «Спартака» Сослан Гатагов рассказал, как в московской команде отзываются о работе главного тренера Руя Витории.
«Меня не удивило, что «Спартак» нестабильно начал сезон, потому что мы это прогнозировали. Есть группа игроков, с которой я лично общаюсь, и они мне сказали, что это были самые легкие сборы в их жизни.
Нет никакой нагрузки с точки зрения физической и функциональной составляющих», — сказал Гатагов в эфире «Матч ТВ».
«Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.
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