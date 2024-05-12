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Сегодня, 04:14

Малафеев: «Этот сезон РПЛ — самый интересный за последние 6 лет»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением о текущем сезоне РПЛ.

«В плане борьбы за чемпионство этот сезон определенно самый интересный за последние шесть лет. С сезона-2017/18 мы не видели такой напряженной гонки, где сразу несколько команд реально претендуют на титул», — приводит слова Малафеева «РБ Спорт».

На данный момент «Динамо» с 53 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, на втором месте «Зенит» с 51 очком, замыкает тройку с 50 очками «Краснодар».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-malafeev-e-tot-sezon-rpl-samy-j-interesny-j-za-poslednie-6-let/
Вячеслав Малафеев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
5
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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30 тур
10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 2
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 3 : 1
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 1 : 0
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 0 : 1
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 2 : 3
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 - : -
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П
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Зенит

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И К Ж
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