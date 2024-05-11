«Зенит» — ЦСКА: ошибку Иванова исправил Кукуян. Пенальти назначен правильно

На 55-й минуте матча 28-го тура чемпионата России «Зенит» — ЦСКА судья Сергей Иванов не отреагировал на падение Ильи Агапова назначением пенальти. Арбитр ошибочно решил, что Матео Кассьерра не нарушил правила в борьбе за мяч с соперником.

И только после проверки, проведенной видеоассистентами Павлом Кукуяном и Сергеем Цыганком, а также просмотра видеоповторов на мониторе рефери через пару минут объявил по стадиону об изменении своего решения и наказании Кассьерры 11-метровым ударом. Зенитовец действительно совершил фол по неосторожности, наступив Агапову сзади на голеностоп и сбив его.

Итоговое решение, принятое совместными усилиями всей судейской бригады, правильное.