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Министр спорта МО заявил, что у «Химок» нет задолженностей по зарплатам перед игроками

14:07
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Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что у «Химок» нет задолженностей по зарплатам перед игроками.

Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов сообщил ранее ТАСС, что в клубе есть финансовые проблемы. Он заявил, что в «Химках» есть задержки по заработной плате в этом сезоне.

«Нет, таких проблем нет, я не знаю, откуда возникают такие вопросы, но долгов нет. Все в порядке, может быть, бухгалтерия на день-два задержала, долгов точно нет, деньги есть. Это как с Мирзовым приблизительная история, что он не играет, потому что мы договорились со «Спартаком». Долгов нет, какие-то слухи, сплетни, не знаю, что это.

На следующий матч мы едем побеждать, теперь уже точно, потому что все тяжелые игры прошли — с «Зенитом», «Спартаком» и «Сочи». Понятно, что было тяжело зацепиться за очки. Теперь наша задача в следующих играх — побеждать, будет тяжелый матч дома с «Локомотивом». С «Арсеналом», «Уфой» мы точно нацелены на три очка", — приводит слова Терюшкова ТАСС.

«Химки» после семи туров набрали шесть очков. Команда занимает тринадцатое место в турнирной таблице чемпионата России.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12378505

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Екатерина Савостина все материалы автора

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