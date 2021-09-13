Юрий Семин: «Сухомлинов и Лангович будут вырастать и станут Норманнами»

Главный тренер «Ростова» Юрий Семин рассказал, как он отреагировал на уход из команды полузащитника Матиаса Норманна. Норвежец перешел в «Норвич».

«Это жизненная ситуация, — цитирует Семина официальный сайт клуба. — Изменить ничего нельзя. Будем использовать те ресурсы, которые у нас есть. Сегодня играли молодые Сухомлинов и Лангович. До этого на поле выходил Мелехин, но он травмирован. Нет Норманна — будут играть эти ребята. Мы даем им время на поле, будут вырастать и станут Норманнами».

«Ростов» сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1). Хозяева забили благодаря автоголу Уроша Спаича. У гостей отличился Эдуард Сперцян.