Юрий Семин: «Сухомлинов и Лангович будут вырастать и станут Норманнами»
13 сентября 2021, 23:33
Главный тренер «Ростова» Юрий Семин рассказал, как он отреагировал на уход из команды полузащитника Матиаса Норманна. Норвежец перешел в «Норвич».
«Это жизненная ситуация, — цитирует Семина официальный сайт клуба. — Изменить ничего нельзя. Будем использовать те ресурсы, которые у нас есть. Сегодня играли молодые Сухомлинов и Лангович. До этого на поле выходил Мелехин, но он травмирован. Нет Норманна — будут играть эти ребята. Мы даем им время на поле, будут вырастать и станут Норманнами».
«Ростов» сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1). Хозяева забили благодаря автоголу Уроша Спаича. У гостей отличился Эдуард Сперцян.
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