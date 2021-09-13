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Юрий Семин о матче с «Краснодаром»: «Ничья — движение вперед»

23:22
Юрий Семин. Фото ФК «Ростов»
Юрий Семин. Фото ФК «Ростов»
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Главный тренер «Ростова» Юрий Семин подвел итог матча седьмого тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (1:1).

«Если бы сказали до игры о том, что будет ничья — остался бы доволен, — цитирует Семина официальный сайт клуба. — Но по ходу матча у нас было больше моментов. Забив мяч и оставшись в большинстве играли неправильно. Футбол непредсказуем. Ничья — движение вперед.

Имея преимущество и ведя в счете, неправильно распоряжаемся ситуацией. Мы не используем моменты и оказываем мало давления на чужие ворота. Считаю, что Лангович сыграл очень хороший матч. Несмотря на возраст, он справился со своей работой. Андрей — боевая единица команды.

Калинин и Байрамян? Их не хватает, не хватает и скамейки. Надеюсь, к следующей игре вернутся. Состояние сборников? Эти проблемы есть у всех. Нет смысла на это делать скидки. Группа, которая осталась здесь, тренировалась хорошо".

«Ростов» забил благодаря автоголу Уроша Спаича. У гостей отличился Эдуард Сперцян.

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Евгений Петров все материалы автора

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