«Зенит» снова споткнулся: ЦСКА победил в Питере! У «Динамо» — прямая дорога к вершине
Поддавки
Золотая гонка в этом сезоне уникальная. Ее сложно назвать лучшей в истории и даже захватывающей, но она, в отличие от прошлых лет, хотя бы есть. И даже с участием нескольких команд. Разве это не здорово, когда в середине мая до сих пор не определен обладатель титула?
И «Динамо», и «Зенит», и «Краснодар» весной играют нестабильно, постоянно дарят конкурентам шансы, но никто из претендентов не пользуется ими на сто процентов. Однако золото кто-то точно возьмет. Турнира без чемпиона быть не может.
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Очередной подарок в субботу получили петербургский и московский клубы: «Краснодар» проиграл «Спартаку» и упустил возможность хотя бы на пару часов выйти на первое место. Вопрос состоял в том, кто этим воспользуется.
Сергеев в основе, Акинфеев — в запасе
«Зенит» мог оторваться от конкурентов сразу на четыре очка, так как «Динамо» начинало свой матч последним. Но для этого сине-бело-голубым требовалась победа над серьезным соперником. Да, ЦСКА весной хромает и уже не претендует даже на место в топ-3, но остается одним из самых титулованных клубов страны.
О мотивации красно-синих было много разговоров накануне игры. Как известно, уже в ближайшую среду эти же команды вновь встретятся в Санкт-Петербурге в битве за суперфинал Кубка России, и в том турнире у армейцев с настроем точно все в порядке. От Владимира Федотова стоило ожидать ротации, но он удивил только выбором голкипера: Акинфеев уступил место Торопу, который как раз обычно играет в Кубке.
А вот Сергей Семак преподнес сюрприз выбором на другом полюсе состава: в основе неожиданно появился Сергеев, причем не вместо Кассьерры, а в паре с ним. «Зенит» переключился на гибридную схему: при атаках Караваев по правому флангу поднимался на одну линию с левым вингером Артуром, а форварды образовывали сдвоенный центр.
Спасения Облякова и Нино
Все домашние матчи сине-бело-голубых этой весной проходят примерно в одном ключе: хозяева подолгу владеют мячом, но редко создают моменты, так как соперник узко и низко обороняется. Не стала исключением и эта встреча: даже с парой форвардов «Зенит» не получал существенного преимущества впереди. Хотя пару шансов в начале встречи имел: Сергеев мог замкнуть подачу Артура, да и сам бразилец пытался забить.
Одним из центральных эпизодов первого тайма стало столкновение Заболотного и Нино в середине поля. Причем не одно, а сразу два. К счастью, оба сумели продолжить встречу, а защитник «Зенита» позже еще и бросился под мяч после удара Файзуллаева.
Самый жирный момент у ворот Торопа вышел похожим: голкипер ЦСКА совершил кошмарный вынос, но мяч попал в Облякова, который и спас армейцев после удара Вендела.
Фол Кассьерры, гол Чалова
Игра изобиловала стычками, фолами, паузами и вопросами к главному арбитру. Особенно Сергею Иванову доставалось от хозяев: и футболисты, и тренерский штаб регулярно высказывали ему претензии в различных эпизодах. Например, в начале второго тайма, когда Заболотного вполне могли удалить за фол на Дугласе.
Высказывали претензии и футболисты ЦСКА: на исходе часа Агапов, убегая из штрафной, упал после столкновения с Кассьеррой, но Иванов сперва не увидел фола. Однако ВАР разглядел, что колумбиец наступил на ногу защитнику красно-синих, поэтому был назначен 11-метровый. Чалов с пенальти промахивается редко, а Кержаков их почти не отражает — 0:1.
Как и в матче с «Рубином», Семак после пропущенного мяча включил авральный режим и перестроил игру. Сначала спасать «Зенит» вышли Педро с Мостовым, а чуть позже — Изидор с Ерохиным. Последний ход — это уже отчаяние: два высоченных футболиста, которые вышли ловить верховые мячи.
Естественно, в финальные минуты сине-бело-голубые перестроились на простейшую игру с подачами всех типов, которые, надо отметить, частенько проходили. Однажды Ерохин даже умудрился пробить через себя.
ЦСКА оборонялся не слишком уверенно, но «Зенит» все равно этим не пользовался.
На 90-й минуте петербуржцы получили право на опасный штрафный, после розыгрыша которого Педро едва не сотворил спасительный шедевр, но Тороп в зрелищном прыжке выручил армейцев. Прекрасно сыграл голкипер ЦСКА и на исходе добавленного времени, когда не позволил отличиться Мантуану.
Армейцы выстояли и на этот раз обошлись без пропущенных мячей в концовке. Для самого ЦСКА эта победа означает не слишком много, ведь армейцы поднимаются лишь на шестое место. Но для золотой гонки этот результат рискует стать ключевым: «Зенит» реально может уступить титул.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|15
|6
|7
|45-25
|51
|
2
|Краснодар
|28
|14
|8
|6
|41-27
|50
|
3
|Динамо
|27
|14
|8
|5
|46-35
|50
|
4
|Спартак
|28
|13
|7
|8
|38-31
|46
|
5
|Локомотив
|27
|11
|11
|5
|45-37
|44
|
6
|ЦСКА
|28
|10
|12
|6
|48-38
|42
|
7
|Рубин
|28
|11
|8
|9
|29-34
|41
|
8
|Кр. Советов
|28
|11
|7
|10
|44-39
|40
|
9
|Ростов
|28
|11
|7
|10
|40-43
|40
|
10
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
11
|Пари НН
|27
|8
|5
|14
|25-38
|29
|
12
|Оренбург
|27
|7
|8
|12
|31-36
|29
|
13
|Урал
|27
|7
|7
|13
|27-41
|28
|
14
|Факел
|27
|6
|10
|11
|20-29
|28
|
15
|Балтика
|27
|7
|5
|15
|29-34
|26
|
16
|Сочи
|27
|4
|8
|15
|28-43
|20
|10.05
|16:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|0 : 2
|11.05
|14:00
|
Рубин – Ростов
|3 : 1
|11.05
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|1 : 0
|11.05
|19:00
|
Зенит – ЦСКА
|0 : 1
|11.05
|21:30
|
Балтика – Динамо
|- : -
|12.05
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|12.05
|16:30
|
Факел – Урал
|- : -
|12.05
|19:00
|
Сочи – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|13
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|22
|1
|9
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3