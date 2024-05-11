Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:25

«Зенит» снова споткнулся: ЦСКА победил в Питере! У «Динамо» — прямая дорога к вершине

«Зенит» дома проиграл ЦСКА в матче 28-го тура РПЛ
Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Андрей Мостовой в матче против ЦСКА.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
Чемпион России продлил безвыигрышную серию.
Россия. Премьер-лига. 28-й тур
11 мая, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
0:1
ЦСКА

Поддавки

Золотая гонка в этом сезоне уникальная. Ее сложно назвать лучшей в истории и даже захватывающей, но она, в отличие от прошлых лет, хотя бы есть. И даже с участием нескольких команд. Разве это не здорово, когда в середине мая до сих пор не определен обладатель титула?

И «Динамо», и «Зенит», и «Краснодар» весной играют нестабильно, постоянно дарят конкурентам шансы, но никто из претендентов не пользуется ими на сто процентов. Однако золото кто-то точно возьмет. Турнира без чемпиона быть не может.

Дай волю эмоциям вместе с FONBET — получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита

Очередной подарок в субботу получили петербургский и московский клубы: «Краснодар» проиграл «Спартаку» и упустил возможность хотя бы на пару часов выйти на первое место. Вопрос состоял в том, кто этим воспользуется.

Главные тренеры &laquo;Зенита&raquo; Сергей Семак и&nbsp;ЦСКА Владимир Федотов. ЦСКА победил «Зенит» после пенальти Чалова! Онлайн-трансляция матча

Сергеев в основе, Акинфеев — в запасе

«Зенит» мог оторваться от конкурентов сразу на четыре очка, так как «Динамо» начинало свой матч последним. Но для этого сине-бело-голубым требовалась победа над серьезным соперником. Да, ЦСКА весной хромает и уже не претендует даже на место в топ-3, но остается одним из самых титулованных клубов страны.

О мотивации красно-синих было много разговоров накануне игры. Как известно, уже в ближайшую среду эти же команды вновь встретятся в Санкт-Петербурге в битве за суперфинал Кубка России, и в том турнире у армейцев с настроем точно все в порядке. От Владимира Федотова стоило ожидать ротации, но он удивил только выбором голкипера: Акинфеев уступил место Торопу, который как раз обычно играет в Кубке.

А вот Сергей Семак преподнес сюрприз выбором на другом полюсе состава: в основе неожиданно появился Сергеев, причем не вместо Кассьерры, а в паре с ним. «Зенит» переключился на гибридную схему: при атаках Караваев по правому флангу поднимался на одну линию с левым вингером Артуром, а форварды образовывали сдвоенный центр.

Спасения Облякова и Нино

Все домашние матчи сине-бело-голубых этой весной проходят примерно в одном ключе: хозяева подолгу владеют мячом, но редко создают моменты, так как соперник узко и низко обороняется. Не стала исключением и эта встреча: даже с парой форвардов «Зенит» не получал существенного преимущества впереди. Хотя пару шансов в начале встречи имел: Сергеев мог замкнуть подачу Артура, да и сам бразилец пытался забить.

Одним из центральных эпизодов первого тайма стало столкновение Заболотного и Нино в середине поля. Причем не одно, а сразу два. К счастью, оба сумели продолжить встречу, а защитник «Зенита» позже еще и бросился под мяч после удара Файзуллаева.

Самый жирный момент у ворот Торопа вышел похожим: голкипер ЦСКА совершил кошмарный вынос, но мяч попал в Облякова, который и спас армейцев после удара Вендела.

Фол Кассьерры, гол Чалова

Игра изобиловала стычками, фолами, паузами и вопросами к главному арбитру. Особенно Сергею Иванову доставалось от хозяев: и футболисты, и тренерский штаб регулярно высказывали ему претензии в различных эпизодах. Например, в начале второго тайма, когда Заболотного вполне могли удалить за фол на Дугласе.

Высказывали претензии и футболисты ЦСКА: на исходе часа Агапов, убегая из штрафной, упал после столкновения с Кассьеррой, но Иванов сперва не увидел фола. Однако ВАР разглядел, что колумбиец наступил на ногу защитнику красно-синих, поэтому был назначен 11-метровый. Чалов с пенальти промахивается редко, а Кержаков их почти не отражает — 0:1.

Как и в матче с «Рубином», Семак после пропущенного мяча включил авральный режим и перестроил игру. Сначала спасать «Зенит» вышли Педро с Мостовым, а чуть позже — Изидор с Ерохиным. Последний ход — это уже отчаяние: два высоченных футболиста, которые вышли ловить верховые мячи.

Естественно, в финальные минуты сине-бело-голубые перестроились на простейшую игру с подачами всех типов, которые, надо отметить, частенько проходили. Однажды Ерохин даже умудрился пробить через себя.

ЦСКА оборонялся не слишком уверенно, но «Зенит» все равно этим не пользовался.

На 90-й минуте петербуржцы получили право на опасный штрафный, после розыгрыша которого Педро едва не сотворил спасительный шедевр, но Тороп в зрелищном прыжке выручил армейцев. Прекрасно сыграл голкипер ЦСКА и на исходе добавленного времени, когда не позволил отличиться Мантуану.

Армейцы выстояли и на этот раз обошлись без пропущенных мячей в концовке. Для самого ЦСКА эта победа означает не слишком много, ведь армейцы поднимаются лишь на шестое место. Но для золотой гонки этот результат рискует стать ключевым: «Зенит» реально может уступить титул.

Дай волю эмоциям вместе с FONBET — получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Федор Чалов
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
13
77
Читайте также
Биография Майка Тайсона: жизнь и карьера легенды бокса
ИИХФ запретила Федотову играть на Олимпиаде
Появился список погибших при падении автобуса с моста в Петербурге
Мбаппе попрощался с «ПСЖ», на его место придет Хвича и даже Макрон не помешает трансферу. Что известно об уходе Килиана в «Реал»
Три мирных жителя погибли и восемь пострадали в результате удара ВСУ по Донецку
Горячий игнор: страны Глобального Юга не едут на саммит в Швейцарию
Популярное видео
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
Чалов: «В чемпионате у ЦСКА не лучшие результаты. Сейчас весь акцент делаем на Кубок»
«Балтика» — «Динамо»: москвичи могут обогнать «Зенит». Онлайн-трансляция матча
«Балтика» — «Динамо»: видео голов
Тороп — о победе над «Зенитом»: «Очень эмоциональный матч»
«Не было ни одной игры, когда «Зенит» выходил бы немотивированным». Пресс-конференция Семака и Федотова
Тороп — о спасении Облякова: «Буду пересматривать и удивляться, как «Зенит» не забил»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» Слишковича идет без поражений. Это проблема для руководства клуба

«Понимал, что иду в мясорубку». Пресс-конференция Мусаева и Слишковича
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
2
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
5
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 2
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 3 : 1
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 1 : 0
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 0 : 1
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 - : -
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 13
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости