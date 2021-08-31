Руководитель Hypercube рассказал о рабочей группе по смягчению лимита на легионеров

Руководитель компании Hypercube Питер Ньювенхейс рассказал о решении собрать рабочую группу по смягчению лимита.

«Я очень рад, что принято такое решение по лимиту. Ситуация развивается в правильном направлении. Может, скоро они дойдут до полной отмены. Но больше всего я рад, что мы сможем коллективно работать над реформой. Поймите, что у нас нет задачи навязать что-либо для России. Мы открыты к диалогу, давайте найдем идеальное решение.

Какие впечатления от общего собрания? Отвечу честно, я присутствовал на заседании, где были все клубы премьер лиги, кроме одного человека. Он использовал интернет-связь. Разговор был очень эмоциональным по обоим вещам: формат чемпионата и лимит. Обычно в других странах мы 5-7 раз приезжаем подобные встречи. В России мы встретились только впервые, когда мы собрались все вместе. Я прекрасно понимаю этих людей. Им сложно принять, что я говорю. Мне тоже нужно научиться слушать их опасения. Я уже осуществил 20 проектов в разных странах. То, что я увидел сегодня — это типичная ситуация. В этом нет ничего ужасного, должно пройти время", — заявил Ньювенхейс.

Лимит на легионеров в российском футболе действует с 2005 года. Схема ограничений иностранцев неоднократно менялась. Перед началом сезона-2020/2021 принят лимит на легионеров по системе «8+17».