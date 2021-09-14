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Андерс Дрейер о своем хет-трике: «Три очка, три гола, дебют»

00:27
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Полузащитник «Рубина» Андерс Дрейер поделился впечатлениями после матча с «Уралом» (4:0) в матче седьмого тура Тинькофф РПЛ. Он сделал хет-трик в этой игре.

«Вперед, «Рубин». Три очка, три гола, дебют», — написал датчанин в Instagram.

Андерс Дрейер стал первым игроком, который сделал хет-трик в своем дебютном матче в чемпионате России.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CTxbYVmMrXp/

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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