Андерс Дрейер о своем хет-трике: «Три очка, три гола, дебют»

Полузащитник «Рубина» Андерс Дрейер поделился впечатлениями после матча с «Уралом» (4:0) в матче седьмого тура Тинькофф РПЛ. Он сделал хет-трик в этой игре.

«Вперед, «Рубин». Три очка, три гола, дебют», — написал датчанин в Instagram.

Андерс Дрейер стал первым игроком, который сделал хет-трик в своем дебютном матче в чемпионате России.