В 2021-м разгром от «Спартака» фактически стоил Мусаеву работы. Останутся ли сегодня «быки» в чемпионской гонке?
Последний матч Мурада Мусаева против «Спартака» тоже проходил в Тушине. Тогда, в 2021-м, красно-белые подходили к игре с четырьмя поражениями подряд, а «Краснодар» — с двумя матчами без побед во всех турнирах после зимнего перерыва. В итоге — 6:1 в пользу «Спартака», по дублю оформили Соболев и Ларссон.
Тот чемпионат команды закончили в разных частях таблицы: «Спартак» Тедеско все-таки завоевал серебро и билет в ЛЧ, а «Краснодар» оказался десятым.
Мурада Мусаева уволили после поражения от «Ахмата» (0:5), через два тура после красно-белого урагана. Но матч против «Спартака» в этом вопросе стал ключевым, Мусаев хотел уйти после него.
Сегодня в Тушине Мурад Олегович презентует новый проект. «Краснодар» за три тура до конца очень неохотно, но реально претендует на чемпионство, а «Спартак» Слишковича, наоборот, претендует охотно, но нереально. Реальные шансы у красно-белых только в Кубке России, где остался один шаг до финала.
В этом смысле очень интересен состав красно-белых. В прошлый раз перед кубковой встречей Слишкович устроил масштабную ротацию. На поле против «Локомотива» вышел «Спартак», как будто собранный в опытно-конструкторском бюро. Никто не понял перестановки. Многие даже не сразу разобрались в схеме, зато игроки, несмотря на семь изменений в стартовом составе, разобрались и победили в еще одном московском дерби.
Напомню, уже во вторник «Спартак» играет в Калининграде против «Балтики». Ожидаю в основе Рябчука и Тавареша на флангах. Возможно, в старте мы увидим даже Георгия Джикию, потому что Бабича до финала Кубка России красно-белые практически точно использовать не смогут (в игре с «Динамо» Срджан повредил мышцу).
Поэтому даже связка в центре обороны Маслов - Джикия невероятной не кажется. Хотя тут возможны комбинации, ведь в распоряжении Слишковича есть еще Дуарте и Чернов. Да и Георгий уже слишком давно не играл.
Ну а в центре поля и в атаке Слишкович уж точно имеет все ресурсы для ротации. Так что ждем шесть-семь изменений по сравнению с предыдущим стартовым составом.
По «Краснодару» же все просто: для Мурада Мусаева матч со «Спартаком» — матч жизни или матч смерти. Тут уж с какой стороны посмотреть. Но в любом случае краснодарцам победа нужна максимально. Потому что кто бы что ни говорил, но Сергей Галицкий тоже хочет выигрывать. И футболисты хотят. И они все вместе хотят сбросить ожерелье бестрофейности. Глупо думать, что в футбол в Краснодаре играют только ради удовольствия от процесса. В противном случае Ивича бы там не случилось как явления.
«Краснодару» придется доминировать. Это естественно. Но для «быков» есть плохая новость: «Спартак» — лучший в лиге на контратаках.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|15
|6
|6
|45-24
|51
|
2
|Краснодар
|27
|14
|8
|5
|41-26
|50
|
3
|Динамо
|27
|14
|8
|5
|46-35
|50
|
4
|Локомотив
|27
|11
|11
|5
|45-37
|44
|
5
|Спартак
|27
|12
|7
|8
|37-31
|43
|
6
|Кр. Советов
|28
|11
|7
|10
|44-39
|40
|
7
|Ростов
|27
|11
|7
|9
|39-40
|40
|
8
|ЦСКА
|27
|9
|12
|6
|47-38
|39
|
9
|Рубин
|27
|10
|8
|9
|26-33
|38
|
10
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
11
|Пари НН
|27
|8
|5
|14
|25-38
|29
|
12
|Оренбург
|27
|7
|8
|12
|31-36
|29
|
13
|Урал
|27
|7
|7
|13
|27-41
|28
|
14
|Факел
|27
|6
|10
|11
|20-29
|28
|
15
|Балтика
|27
|7
|5
|15
|29-34
|26
|
16
|Сочи
|27
|4
|8
|15
|28-43
|20
|10.05
|16:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|0 : 2
|11.05
|14:00
|
Рубин – Ростов
|- : -
|11.05
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|11.05
|19:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|11.05
|21:30
|
Балтика – Динамо
|- : -
|12.05
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|12.05
|16:30
|
Факел – Урал
|- : -
|12.05
|19:00
|
Сочи – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|13
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|21
|1
|9
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3