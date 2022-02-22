Агент Тюкавина прокомментировал информацию об интересе «Боруссии» к футболисту

Агент Тюкавина сообщил, что «Боруссия» пока не обращалась с конкретным предложением

Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, в разговоре с обозревателем «СЭ», высказался об интересе дортмундской «Боруссии» к его игроку.

— Я тоже слышал, что «Боруссия» хотела бы приобрести острого, результативного нападающего. Но с конкретными предложениями к нам пока никто не обращался. И сейчас для Кости важнее всего подойти к сезону в максимально боевом состоянии, а голами в «Динамо» оправдать доверие Сандро Шварца и Валерия Карпина, включившего его в список кандидатов на отборочный матч с Польшей, — сказал «СЭ» Сафонов.

Ранее в СМИ сообщалось, что немецкая команда может подписать 19-летнего Тюкавина летом. «Боруссия» готова выложить за трансфер россиянина 7 миллионов евро.

В текущем сезоне Тюкавин провел 20 матчей за «Динамо», забил 6 голов и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 7 миллионов евро.