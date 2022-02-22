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Сегодня, 16:02

Агент Тюкавина прокомментировал информацию об интересе «Боруссии» к футболисту

Агент Тюкавина сообщил, что «Боруссия» пока не обращалась с конкретным предложением
Александр Львов
Обозреватель
Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, в разговоре с обозревателем «СЭ», высказался об интересе дортмундской «Боруссии» к его игроку.

— Я тоже слышал, что «Боруссия» хотела бы приобрести острого, результативного нападающего. Но с конкретными предложениями к нам пока никто не обращался. И сейчас для Кости важнее всего подойти к сезону в максимально боевом состоянии, а голами в «Динамо» оправдать доверие Сандро Шварца и Валерия Карпина, включившего его в список кандидатов на отборочный матч с Польшей, — сказал «СЭ» Сафонов.

Ранее в СМИ сообщалось, что немецкая команда может подписать 19-летнего Тюкавина летом. «Боруссия» готова выложить за трансфер россиянина 7 миллионов евро.

В текущем сезоне Тюкавин провел 20 матчей за «Динамо», забил 6 голов и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 7 миллионов евро.

Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Динамо (Москва)
Алексей Сафонов
Константин Тюкавин
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
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Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
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Артем Дзюба

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