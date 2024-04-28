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Сегодня, 22:18

Семак оценил игру «Зенита» в обороне в матче против «Динамо»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал матч 26-го тура РПЛ с «Динамо» (1:0). Команда пропустила на 76-й минуте.

— К сожалению, неудачный для нас результат. Что касается хода матча — мы много контролировали мяч, но остроты в атаке нам не хватало. К сожалению, мы не реализовали моменты, «Динамо» реализовало. В целом, в последних матчах нам не хватает голевых моментов. В остальном, что касается контроля мяча, контроля игры, в принципе, мы действовали нормально, соперник ждал наших ошибок, хотел использовать быстрые ответные атаки для того, чтобы создавать опасные моменты у наших ворот. К сожалению, сегодня мы не получили тот результат, которого хотели, — сказал тренер.

Самак также оценил, как игроки «Зенита» показали себя в обороне.

— Что касается обороны, я думаю, в ней сыграли хорошо. Понятно, что в концовке уже появлялись рискованные моменты. Что касается самой игры в обороне до первого и единственного пропущенного мяча, я думаю, никаких проблем не было. Во время быстрых атак «Динамо» наши защитники хорошо взаимодействовали, хорошо отработали. Но в простом моменте, связанном с высокой передачей, забросом в нашу штрафную, немножко не доиграли, уступили единоборство и после сброса не успели правильно расположиться. Этот момент стал одним из ключевых, наверное, что касается результата этого матча. В обороне не было особых проблем. К сожалению, мы атаковали не так остро, как нам хотелось бы. Мы слишком медленно принимали решения, надо играть быстрее. Ответственность и уровень этого матча высоки. Поэтому «Динамо», в свою очередь, все время очень быстро возвращалось назад после потерь, когда нужно было играть быстрее и активнее. Нам не хватило ни качества, ни правильных решений в атакующих действиях, потому что можно говорить только об атаке, в обороне проблем было немного, — заявил Семак.

После 26 туров РПЛ «Динамо» занимает третье место, набрав 47 очков. «Зенит» (50) сохранил первое место. На второй строчке находится «Краснодар» (49), который 29 апреля сыграет с «Крыльями Советов» в 26-м туре.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
8
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
7
 ЦСКА 25 9 11 5 44-33 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
13
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
14
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
15
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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28.04 14:00
Ахмат – Пари НН
 5 : 1
28.04 16:15
Спартак – Локомотив
 3 : 2
28.04 19:15
Динамо – Зенит
 1 : 0
28.04 21:30
Балтика – ЦСКА
 - : -
29.04 13:00
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
29.04 15:15
Рубин – Урал
 - : -
29.04 17:30
Сочи – Факел
 - : -
29.04 19:45
Ростов – Оренбург
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