Семак оценил игру «Зенита» в обороне в матче против «Динамо»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал матч 26-го тура РПЛ с «Динамо» (1:0). Команда пропустила на 76-й минуте.
— К сожалению, неудачный для нас результат. Что касается хода матча — мы много контролировали мяч, но остроты в атаке нам не хватало. К сожалению, мы не реализовали моменты, «Динамо» реализовало. В целом, в последних матчах нам не хватает голевых моментов. В остальном, что касается контроля мяча, контроля игры, в принципе, мы действовали нормально, соперник ждал наших ошибок, хотел использовать быстрые ответные атаки для того, чтобы создавать опасные моменты у наших ворот. К сожалению, сегодня мы не получили тот результат, которого хотели, — сказал тренер.
Самак также оценил, как игроки «Зенита» показали себя в обороне.
— Что касается обороны, я думаю, в ней сыграли хорошо. Понятно, что в концовке уже появлялись рискованные моменты. Что касается самой игры в обороне до первого и единственного пропущенного мяча, я думаю, никаких проблем не было. Во время быстрых атак «Динамо» наши защитники хорошо взаимодействовали, хорошо отработали. Но в простом моменте, связанном с высокой передачей, забросом в нашу штрафную, немножко не доиграли, уступили единоборство и после сброса не успели правильно расположиться. Этот момент стал одним из ключевых, наверное, что касается результата этого матча. В обороне не было особых проблем. К сожалению, мы атаковали не так остро, как нам хотелось бы. Мы слишком медленно принимали решения, надо играть быстрее. Ответственность и уровень этого матча высоки. Поэтому «Динамо», в свою очередь, все время очень быстро возвращалось назад после потерь, когда нужно было играть быстрее и активнее. Нам не хватило ни качества, ни правильных решений в атакующих действиях, потому что можно говорить только об атаке, в обороне проблем было немного, — заявил Семак.
После 26 туров РПЛ «Динамо» занимает третье место, набрав 47 очков. «Зенит» (50) сохранил первое место. На второй строчке находится «Краснодар» (49), который 29 апреля сыграет с «Крыльями Советов» в 26-м туре.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|15
|5
|6
|44-23
|50
|
2
|Краснодар
|25
|14
|7
|4
|41-25
|49
|
3
|Динамо
|26
|13
|8
|5
|43-33
|47
|
4
|Спартак
|26
|12
|6
|8
|37-31
|42
|
5
|Локомотив
|26
|10
|11
|5
|44-37
|41
|
6
|Кр. Советов
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
|
7
|ЦСКА
|25
|9
|11
|5
|44-33
|38
|
8
|Ростов
|25
|10
|7
|8
|37-38
|37
|
9
|Рубин
|25
|10
|6
|9
|23-30
|36
|
10
|Ахмат
|26
|8
|5
|13
|29-38
|29
|
11
|Пари НН
|26
|8
|4
|14
|25-38
|28
|
12
|Факел
|25
|6
|8
|11
|19-28
|26
|
13
|Оренбург
|25
|6
|8
|11
|28-33
|26
|
14
|Урал
|25
|6
|6
|13
|24-39
|24
|
15
|Балтика
|25
|6
|5
|14
|25-31
|23
|
16
|Сочи
|25
|4
|7
|14
|26-40
|19
|28.04
|14:00
|
Ахмат – Пари НН
|5 : 1
|28.04
|16:15
|
Спартак – Локомотив
|3 : 2
|28.04
|19:15
|
Динамо – Зенит
|1 : 0
|28.04
|21:30
|
Балтика – ЦСКА
|- : -
|29.04
|13:00
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|29.04
|15:15
|
Рубин – Урал
|- : -
|29.04
|17:30
|
Сочи – Факел
|- : -
|29.04
|19:45
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|13
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3