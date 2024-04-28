«Балтика» — ЦСКА: Бистрович вывел хозяев вперед

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Полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович открыл счет в матче 26-го тура РПЛ с ЦСКА — 1:0.

Футболист реализовал пенальти на 51-й минуте.

Отметим, «Балтика» забила ЦСКА впервые за 26 лет. Права на Бистровича принадлежат армейцам.