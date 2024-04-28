«Спартак» дома обыграл «Локомотив» в московском дерби

«Спартак» обыграл «Локомотив» в домашнем матче 26-го тура чемпионата России — 3:2.

Счет был открыт на 44-й минуте хавбеком красно-белых Тео Бонгонда, который реализовал пенальти. На 50-й минуте форвард «Локо» Тимур Сулейманов сравнял счет. Спустя 6 минут полузащитник «Спартака» Хесус Медина снова вывел хозяев вперед. На 67-й минуте хавбек Даниил Хлусевич упрочил преимущество красно-белых. На 71-й минуте Владислав Сарвели отыграл один мяч железнодорожников.

После 26 туров чемпионата России «Спартак» набрал 42 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице. «Локомотив» (41) идет строчкой ниже.