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Сегодня, 18:11

«Спартак» дома обыграл «Локомотив» в московском дерби

Виктория Кравченко
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Игроки «Локомотива» и «Спартака».
Фото ФК «Спартак»

«Спартак» обыграл «Локомотив» в домашнем матче 26-го тура чемпионата России — 3:2.

Счет был открыт на 44-й минуте хавбеком красно-белых Тео Бонгонда, который реализовал пенальти. На 50-й минуте форвард «Локо» Тимур Сулейманов сравнял счет. Спустя 6 минут полузащитник «Спартака» Хесус Медина снова вывел хозяев вперед. На 67-й минуте хавбек Даниил Хлусевич упрочил преимущество красно-белых. На 71-й минуте Владислав Сарвели отыграл один мяч железнодорожников.

После 26 туров чемпионата России «Спартак» набрал 42 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице. «Локомотив» (41) идет строчкой ниже.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур
28 апр, 16:15. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
3:2
Локомотив

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
10
95
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
7
 ЦСКА 25 9 11 5 44-33 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
13
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
14
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
15
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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28.04 14:00
Ахмат – Пари НН
 5 : 1
28.04 16:15
Спартак – Локомотив
 3 : 2
28.04 19:15
Динамо – Зенит
 - : -
28.04 21:30
Балтика – ЦСКА
 - : -
29.04 13:00
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
29.04 15:15
Рубин – Урал
 - : -
29.04 17:30
Сочи – Факел
 - : -
29.04 19:45
Ростов – Оренбург
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 12
П
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Максим Глушенков

Локомотив

 12
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Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
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Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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