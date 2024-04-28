Семак ответил, считает ли «Динамо» претендентом на чемпионство РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, считает ли «Динамо» (0:1) претендентами на чемпионство РПЛ.

— Лучше спросите, когда мы не рассматривали. «Динамо» и «Краснодар» точно претендуют на первое место. Не знаю, кто их мог списать со счетов.

— Вы верите в проклятие «Бенфики»? Если ли проклятие у «Зенита»?

— Я не верю в проклятия. Матчей, где мы не по игре теряли очки, много. Но это футбол, в нем существуют те или иные материи, которые не позволяют побеждать. Надо работать, трудиться.

— Вы не пробовали показать бразильцам кадры вашей игры с вашей самоотдачей? Проблема последних четырех матчей в малом количеством голов, это не говорит о проблеме с самоотдачей?

— Я не могу им ничего показать, потому что я в качестве футболиста 5 раз подряд не выигрывал чемпионат в составе одной команды. Что касается мотивации — это действительно сложно. Я думаю, что оценка действий тех или иных игроков идет через призму результата и забитых мячей. Конечно, сейчас мы смотримся не так ярко в атаке, как нам хотелось бы. Но что касается движения, можно посмотреть отчеты, сколько ребята бегают, стараются. Самый сложный момент, когда команда не побеждает. Конечно, это очень сложно — выходить на каждую игру, как на последнюю. Вопросов к футболистам нет, такие периоды бывают. Мы боремся за самые высокие места.