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Сегодня, 22:23

Тюкавин заявил о реваншистском настроении «Динамо» на кубковый матч со «Спартаком»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, как команда готовилась к матчу 26-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:0).

— Скопинцев говорил, что «Динамо» долго разбирало соперника. Как это касалось вас?

— Мы говорили, что нужно забить и победить.

— На следующий неделе матч со «Спартаком». Нет ли реваншистских настроений?

— Есть. Уже начинаем готовиться.

— Увидим в матче месть?

— Наверное. Посмотрим.

— Приоритет «Динамо» — чемпионат или кубок?

— И то, и другое.

— Сил хватит?

— Посмотрим.

— У вас три победы со счетом 1:0. Подготовка похожа или есть различия?

— Не помню, какая была подготовка к прошлому матчу.

— Как себя чувствуете в таком графике?

— Если честно, классно. Меньше тренируешься, приезжаешь на восстановительные занятия, потом предыгровая тренировка и матч. Классно, что много игр. Главное — быть в хорошей форме и хорошо восстанавливаться.

Матч между «Динамо» и «Спартаком» в рамках второго раунда 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России состоится 1 мая и начнется в 18.00 по московскому времени. Команды последний раз встречались в 23-м туре РПЛ — тогда победа осталась за красно-белыми (2:1).

Футбол
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
7
 ЦСКА 25 9 11 5 44-33 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
13
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
14
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
15
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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28.04 14:00
Ахмат – Пари НН
 5 : 1
28.04 16:15
Спартак – Локомотив
 3 : 2
28.04 19:15
Динамо – Зенит
 1 : 0
28.04 21:30
Балтика – ЦСКА
 - : -
29.04 13:00
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
29.04 15:15
Рубин – Урал
 - : -
29.04 17:30
Сочи – Факел
 - : -
29.04 19:45
Ростов – Оренбург
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 13
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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