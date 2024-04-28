Маслов оценил шансы «Спартака» на третье место

Защитник «Спартака» Павел Маслов после победы над «Локомотивом» (3:2) в матче 26-го тура чемпионата России оценил шансы команды занять третье место.

«Мы идем от матча к матчу. Следующая игра у нас с «Динамо» в Кубке, потом будет «Краснодар». — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Маслова. — Все матчи будут важными и сейчас ни к чему рассуждать, какое место мы займем в итоге. Постараемся выиграть каждую встречу, будь то Кубок или чемпионат».

«Спартак» (42 очка) после 26 туров занимает четвертое место в РПЛ. Отставание красно-белых от занимающего третью строчку «Динамо» — 5 очков.