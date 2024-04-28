Михаил Игнатов заявил, что «Спартак» не разделяет чемпионат и Кубок по важности

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов после победы над «Локомотивом» (3:2) в матче 26-го тура РПЛ заявил, что команда планирует бороться за более высокие места в чемпионате России.

«Кубок более важен, чем чемпионат? Так не разделяем, от каждой игры отталкиваемся. В чемпионате стремимся как можно выше быть», — приводит Legalbet слова Игнатова.

«Спартак» (42 очка) занимает четвертое место в РПЛ, отставая на 5 очков от занимающего третьего место «Динамо». 1 мая команды встретятся в 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.