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Месси преодолел отметку в 1200 голевых действий за карьеру

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото USA Today Sports

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси достиг отметки в 1200 голевых действий за карьеру.

36-летний аргентинец оформил дубль и сделал две голевые передачи в матче против «Нью-Инглэнд Революшн» (4:1) в регулярном чемпионате МЛС. Теперь на счету Месси 832 гола и 368 результативных передач в 1057 матчах за карьеру.

Месси выступает за «Интер Майами» с лета прошлого года. Ранее форвард играл за «Барселону» и «ПСЖ».

В 2023 году Месси в рекордный восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча».

Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
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