Роналду вышел на матч с «Барселоной» в день прощальной пресс-конференции Месси

В предсезонном матче в рамках традиционного Кубка Жоана Гампера «Барселона» принимает «Ювентус».

В основном составе туринского клуба вышел нападающий Криштиану Роналду.

Отметим, что 8 августа состоялась специальная пресс-конференция, во время которой нападающий Оионель Месси официально попрощался с «Бапрселоной».

«Барселона»: Нето, Дест, Пике, Араухо, Жорди Альба, Бускетс, Роберто, Демир, Гризманн, Депай, Брэйтуэйт.

«Ювентус»: Щенсны, Де Шильо, де Лигт, Ругани, Алекс Сандро, Бентанкур, Рэмзи, Бернардески, Куадрадо, Мората, Роналду.