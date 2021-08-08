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Роналду вышел на матч с «Барселоной» в день прощальной пресс-конференции Месси

22:19
Криштиану Роналду. Фото ФК «Ювентус».
Криштиану Роналду. Фото ФК «Ювентус».
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В предсезонном матче в рамках традиционного Кубка Жоана Гампера «Барселона» принимает «Ювентус».

В основном составе туринского клуба вышел нападающий Криштиану Роналду.

Отметим, что 8 августа состоялась специальная пресс-конференция, во время которой нападающий Оионель Месси официально попрощался с «Бапрселоной».

«Барселона»: Нето, Дест, Пике, Араухо, Жорди Альба, Бускетс, Роберто, Демир, Гризманн, Депай, Брэйтуэйт.

«Ювентус»: Щенсны, Де Шильо, де Лигт, Ругани, Алекс Сандро, Бентанкур, Рэмзи, Бернардески, Куадрадо, Мората, Роналду.

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Иван Шитик все материалы автора

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