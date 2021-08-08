Роналду вышел на матч с «Барселоной» в день прощальной пресс-конференции Месси
22:19
В предсезонном матче в рамках традиционного Кубка Жоана Гампера «Барселона» принимает «Ювентус».
В основном составе туринского клуба вышел нападающий Криштиану Роналду.
Отметим, что 8 августа состоялась специальная пресс-конференция, во время которой нападающий Оионель Месси официально попрощался с «Бапрселоной».
«Барселона»: Нето, Дест, Пике, Араухо, Жорди Альба, Бускетс, Роберто, Демир, Гризманн, Депай, Брэйтуэйт.
«Ювентус»: Щенсны, Де Шильо, де Лигт, Ругани, Алекс Сандро, Бентанкур, Рэмзи, Бернардески, Куадрадо, Мората, Роналду.
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