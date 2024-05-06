«В золотой гонке болею за «Динамо» из-за Тюкавина. У «Спартака» где нерв, ярость, страсть?» Мнение Бормана

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников, известный как Борман, — об игре «Спартака», Слишковиче, золотой гонке.

«Как сытые коты вокруг штрафной ходили...»

— Мне качество игры «Пари НН» — «Спартак» не особо понравилось, — говорит Овчинников. — Показали, что одна команда владела мячом 85 процентов времени, другая — 15. А толку? Счет на табло. Перекатывали друг другу... Пара моментов, не более того.

— «Спартак» не наиграл на победу?

— Наиграл? Не знаю... Команда адаптировалась к новому главному тренеру. Играют спокойнее, увереннее, степеннее. Но где нерв? Где ярость? Где страсть?

— Как вам тогда «Пари НН»?

— Тут футболистам есть что доказывать. Команду возглавил серб. К чему это приведет? В следующем сезоне могут подъехать уже игроки с Балкан. Так? А у нынешних исполнителей контракты, зарплаты. Есть что терять. Поэтому бились, сражались от обороны. Заслужили ничью. Повторюсь, «Спартак» мало что создал. Гости как сытые коты вокруг штрафной ходили... Я не почувствовал, что они во что бы то ни стало хотят вырвать три очка. Не хватило куража. Ну владели мячом, ну пасовали друг другу... Ну и что? Кому-то нравится такой футбол? Лично мне — не особо.

— Вам Слишкович не напоминает Абаскаля?

— Чем?

— Часто меняет стартовый состав.

— Я придерживаюсь старой формулы. Победный состав не меняют. Обыграли «Динамо», так зачем что-то перетасовывать опять? К чему привели эти эксперименты? 0:0. Ну-ну.

— Ждали в старте Соболева?

— Вот про него мне сложно что-то сказать...

— Вот как?

— Я его не знаю. Но по телевизору вижу, что у парня такой характер...

— Какой?

— Своеобразный человек, как мне кажется. На любой конфликт готов идти во время матча. На любой... Очень агрессивно себя ведет. Непредсказуемый товарищ.

Александр Соболев (в центре) в матче «Пари НН» — «Спартак» (0:0). Фото ФК «Спартак»

«Вы их равняете с Титовым, что ли?»

— Лучшим игроком матча признали Бонгонду. Согласны?

— Не люблю я эти вопросы. Извините, он откуда?

— Из Конго.

— Ну играл, ну что-то пытался, что-то там создавал. Но у меня другой вопрос. Понятно, что времена Тихонова, Титова, Цымбаларя, Аленичева в «Спартаке» закончились. А где новые российские талантливые ребята? Вот где?

— Так это касается не только «Спартака».

— В том-то и дело. Причем некоторые ругают «Зенит» за засилье бразильцев. А как дела в «Краснодаре»? Восемь иностранцев в старте и один армянин. Ребята, а где интернаты, где плоды академии Галицкого? Где все это?! Оказывается, ничего не надо. Привози иностранцев — играй спокойно. Зачем кого-то растить? Зачем что-то развивать-то?!

— Лимит позволяет выпускать восемь иностранцев.

— Да лимит позволяет все что угодно. Я немного о другом. Где выхлоп академии «Краснодара»? Сколько лет клубу? 15? Много воспитанников выходит в старте? Я об этом... Где в «Спартаке» таланты? Где новые Черенковы? Где способные ребята?

— Есть Зиньковский, Игнатов, тот же Соболев.

— Стоп. Вы их равняете сейчас с Титовым, что ли?

— Такие, как Титов, рождаются раз в 50 лет.

— Таких, как Титов, находят и дают им шанс! Просто искать надо. Вот и все. «Спартак» раньше считался народной командой. А сейчас лучшими признают легионеров.

— Ну так если они сильнее наших?

— А если не давать шанс нашей молодежи, как она пробьется? Зачем создают академии? Зачем вкладывают туда деньги? Чтобы потом отдавать ребят во вторые и третьи дивизионы?

— Понимаете ставку «Спартака» на иностранных тренеров?

— С ними удобнее. Они лояльнее, сговорчивее. Я считаю, что есть среди российских тренеров достойные кандидатуры. Черчесов, Карпин...

— Допускаете, что Слишковича все-таки оставят у руля команды?

— От моего мнения что-то зависит? Ну я могу рассуждать, говорить вслух. И что? Сколько времени в клубе терпели великого тренера Абаскаля? Он прыгал, скакал на лавке, вел себя как ребенок... А его держали. Вот и пойди разберись, какая там логика. Кто за ним стоял? Может, ждали, когда неустойка будет уже не очень большой?

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак. Фото ФК «Зенит»

«Семак должен тряхануть команду, чтобы она аж завизжала»

— За кого вы болеете в золотой гонке?

— Про результаты работы академии «Краснодара» я уже сказал. Где выхлоп-то? И тем не менее сразу после зимней паузы в борьбе с «Зенитом» я болел за «быков».

Но что они показали в матче с «Ахматом»? Дома! Так за золото не бьются! Они должны были вырывать эти три очка! Вы-ры-вать. На кону чемпионство, ребята. Где нерв? Нет, играют они добротно. Пропускают, а ярости, чтобы забить ответный и победный голы, не видно. То же самое случилось со «Спартаком» сегодня в Нижнем.

— С «Краснодаром» все понятно. Остаются «Динамо» и «Зенит».

— Буду переживать за «Динамо». Из-за Тюкавина. Редкое светлое пятно в российском футболе!

— Допускаете, что «Зенит» не воспользуется осечкой «Краснодара»?

— Да ну! Бросьте вы! Семак совсем плохой, что ли? Сейчас он должен тряхануть команду так, чтобы она аж завизжала! Чтобы выдала эти четыре матча на ура! Хотя вы знаете мое отношение к бразильцам. Самба...

— Разве Вендел и Клаудиньо плохо играют, когда хотят?

— Ключевое тут — когда хотят... Что вы к этим бразильцам привязались? В истории «Зенита» не было Аршавина? Не было Кержакова? Да хватало своих питерских ребят! Плохо играли, что ли?

— Педро — талант? Украшение чемпионата?

— Посмотрим, что с этим украшением будет в следующем сезоне. Можно выдать несколько игр, не вопрос. А потом? Сейчас весна, лето пройдут. Поглядим на него в холодные времена. С ним же, наверное, вся родня сюда приехала. Не уверен, что это идет на пользу.

Нет, я не рисую все в черных тонах. Хотят хозяева клубов идти таким путем — пожалуйста. Одни бразильцев завозят, другие — аргентинцев. Ну что ж — будем смотреть малый чемпионат мира.