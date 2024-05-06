«В золотой гонке болею за «Динамо» из-за Тюкавина. У «Спартака» где нерв, ярость, страсть?» Мнение Бормана
«Как сытые коты вокруг штрафной ходили...»
— Мне качество игры «Пари НН» — «Спартак» не особо понравилось, — говорит Овчинников. — Показали, что одна команда владела мячом 85 процентов времени, другая — 15. А толку? Счет на табло. Перекатывали друг другу... Пара моментов, не более того.
— «Спартак» не наиграл на победу?
— Наиграл? Не знаю... Команда адаптировалась к новому главному тренеру. Играют спокойнее, увереннее, степеннее. Но где нерв? Где ярость? Где страсть?
— Как вам тогда «Пари НН»?
— Тут футболистам есть что доказывать. Команду возглавил серб. К чему это приведет? В следующем сезоне могут подъехать уже игроки с Балкан. Так? А у нынешних исполнителей контракты, зарплаты. Есть что терять. Поэтому бились, сражались от обороны. Заслужили ничью. Повторюсь, «Спартак» мало что создал. Гости как сытые коты вокруг штрафной ходили... Я не почувствовал, что они во что бы то ни стало хотят вырвать три очка. Не хватило куража. Ну владели мячом, ну пасовали друг другу... Ну и что? Кому-то нравится такой футбол? Лично мне — не особо.
— Вам Слишкович не напоминает Абаскаля?
— Чем?
— Часто меняет стартовый состав.
— Я придерживаюсь старой формулы. Победный состав не меняют. Обыграли «Динамо», так зачем что-то перетасовывать опять? К чему привели эти эксперименты? 0:0. Ну-ну.
— Ждали в старте Соболева?
— Вот про него мне сложно что-то сказать...
— Вот как?
— Я его не знаю. Но по телевизору вижу, что у парня такой характер...
— Какой?
— Своеобразный человек, как мне кажется. На любой конфликт готов идти во время матча. На любой... Очень агрессивно себя ведет. Непредсказуемый товарищ.
«Вы их равняете с Титовым, что ли?»
— Лучшим игроком матча признали Бонгонду. Согласны?
— Не люблю я эти вопросы. Извините, он откуда?
— Из Конго.
— Ну играл, ну что-то пытался, что-то там создавал. Но у меня другой вопрос. Понятно, что времена Тихонова, Титова, Цымбаларя, Аленичева в «Спартаке» закончились. А где новые российские талантливые ребята? Вот где?
— Так это касается не только «Спартака».
— В том-то и дело. Причем некоторые ругают «Зенит» за засилье бразильцев. А как дела в «Краснодаре»? Восемь иностранцев в старте и один армянин. Ребята, а где интернаты, где плоды академии Галицкого? Где все это?! Оказывается, ничего не надо. Привози иностранцев — играй спокойно. Зачем кого-то растить? Зачем что-то развивать-то?!
— Лимит позволяет выпускать восемь иностранцев.
— Да лимит позволяет все что угодно. Я немного о другом. Где выхлоп академии «Краснодара»? Сколько лет клубу? 15? Много воспитанников выходит в старте? Я об этом... Где в «Спартаке» таланты? Где новые Черенковы? Где способные ребята?
— Есть Зиньковский, Игнатов, тот же Соболев.
— Стоп. Вы их равняете сейчас с Титовым, что ли?
— Такие, как Титов, рождаются раз в 50 лет.
— Таких, как Титов, находят и дают им шанс! Просто искать надо. Вот и все. «Спартак» раньше считался народной командой. А сейчас лучшими признают легионеров.
— Ну так если они сильнее наших?
— А если не давать шанс нашей молодежи, как она пробьется? Зачем создают академии? Зачем вкладывают туда деньги? Чтобы потом отдавать ребят во вторые и третьи дивизионы?
— Понимаете ставку «Спартака» на иностранных тренеров?
— С ними удобнее. Они лояльнее, сговорчивее. Я считаю, что есть среди российских тренеров достойные кандидатуры. Черчесов, Карпин...
— Допускаете, что Слишковича все-таки оставят у руля команды?
— От моего мнения что-то зависит? Ну я могу рассуждать, говорить вслух. И что? Сколько времени в клубе терпели великого тренера Абаскаля? Он прыгал, скакал на лавке, вел себя как ребенок... А его держали. Вот и пойди разберись, какая там логика. Кто за ним стоял? Может, ждали, когда неустойка будет уже не очень большой?
«Семак должен тряхануть команду, чтобы она аж завизжала»
— За кого вы болеете в золотой гонке?
— Про результаты работы академии «Краснодара» я уже сказал. Где выхлоп-то? И тем не менее сразу после зимней паузы в борьбе с «Зенитом» я болел за «быков».
Но что они показали в матче с «Ахматом»? Дома! Так за золото не бьются! Они должны были вырывать эти три очка! Вы-ры-вать. На кону чемпионство, ребята. Где нерв? Нет, играют они добротно. Пропускают, а ярости, чтобы забить ответный и победный голы, не видно. То же самое случилось со «Спартаком» сегодня в Нижнем.
— С «Краснодаром» все понятно. Остаются «Динамо» и «Зенит».
— Буду переживать за «Динамо». Из-за Тюкавина. Редкое светлое пятно в российском футболе!
— Допускаете, что «Зенит» не воспользуется осечкой «Краснодара»?
— Да ну! Бросьте вы! Семак совсем плохой, что ли? Сейчас он должен тряхануть команду так, чтобы она аж завизжала! Чтобы выдала эти четыре матча на ура! Хотя вы знаете мое отношение к бразильцам. Самба...
— Разве Вендел и Клаудиньо плохо играют, когда хотят?
— Ключевое тут — когда хотят... Что вы к этим бразильцам привязались? В истории «Зенита» не было Аршавина? Не было Кержакова? Да хватало своих питерских ребят! Плохо играли, что ли?
— Педро — талант? Украшение чемпионата?
— Посмотрим, что с этим украшением будет в следующем сезоне. Можно выдать несколько игр, не вопрос. А потом? Сейчас весна, лето пройдут. Поглядим на него в холодные времена. С ним же, наверное, вся родня сюда приехала. Не уверен, что это идет на пользу.
Нет, я не рисую все в черных тонах. Хотят хозяева клубов идти таким путем — пожалуйста. Одни бразильцев завозят, другие — аргентинцев. Ну что ж — будем смотреть малый чемпионат мира.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|15
|5
|6
|44-23
|50
|
2
|Краснодар
|27
|14
|8
|5
|41-26
|50
|
3
|Динамо
|27
|14
|8
|5
|46-35
|50
|
4
|Спартак
|27
|12
|7
|8
|37-31
|43
|
5
|Локомотив
|26
|10
|11
|5
|44-37
|41
|
6
|Кр. Советов
|27
|11
|7
|9
|44-37
|40
|
7
|Ростов
|26
|11
|7
|8
|39-39
|40
|
8
|ЦСКА
|26
|9
|11
|6
|45-36
|38
|
9
|Рубин
|26
|10
|7
|9
|24-31
|37
|
10
|Ахмат
|27
|9
|5
|13
|30-38
|32
|
11
|Оренбург
|27
|7
|8
|12
|31-36
|29
|
12
|Пари НН
|27
|8
|5
|14
|25-38
|29
|
13
|Факел
|26
|6
|9
|11
|19-28
|27
|
14
|Балтика
|26
|7
|5
|14
|28-32
|26
|
15
|Урал
|26
|6
|7
|13
|25-40
|25
|
16
|Сочи
|27
|4
|8
|15
|28-43
|20
|4.05
|17:00
|
Оренбург – Кр. Советов
|2 : 1
|4.05
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|0 : 1
|5.05
|16:30
|
Динамо – Сочи
|3 : 2
|5.05
|19:00
|
Пари НН – Спартак
|0 : 0
|6.05
|15:45
|
Урал – Балтика
|- : -
|6.05
|18:00
|
Факел – Зенит
|- : -
|6.05
|20:30
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|6.05
|20:30
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3