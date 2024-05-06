«Салернитана» сыграет с «Аталант» в матче 35-го тура чемпионата Италии в понедельник, 6 мая. Встреча пройдет на стадионе «Ареки» в итальянском городе Салерно. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Салернитана» — «Аталанта» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте. Видеотрансляция игры чемпионата Италии пройдет на канале «Матч Футбол 1». Прямой эфир начнется в 18.55 мск. Матч серии А смогут увидеть все зрители с подпиской на сервис.

«Салернитана» находится на 20-м месте с 15 очками в турнирной таблице чемпионата Италии после 30 туров. «Аталанта» идет на 6 строчке с 57 баллами после 33 матчей в серии А.

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