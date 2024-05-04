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Сегодня, 20:56

«Монца» ушла от поражения в концовке матча с «Лацио»

Алина Савинова
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Чиро Иммобиле.
Фото Global Look Press

«Лацио» на выезде сыграл вничью с «Монцей» в матче 35-го тура чемпионата Италии — 2:2.

У римской команды в этой встрече отличились Чиро Иммобиле (11-я минута) и Матиас Весино (83-я минута). У хозяев дубль оформил Милан Джурич — он забил на 75-й минуте и в добавленное время. Команда из Монцы спаслась от поражения благодаря второму голу 33-летнего футболиста.

«Лацио» с 56 очками занимает седьмое место в турнирной таблице серии А. Команда прервала победную серию из четырех матчей во всех турнирах. «Монца» с 45 баллами идет на 11-й строчке. Бело-красные не выигрывают на протяжении шести встреч.

Италия. Серия А. 35-й тур
04 мая, 19:00. U-Power Stadium (Монца)
Монца
2:2
Лацио

Футбол
ФК Лацио
ФК Монца
Серия А
0
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 34 28 5 1 81-18 89
2
 Милан 34 21 7 6 64-39 70
3
 Ювентус 34 18 11 5 47-26 65
4
 Болонья 35 17 13 5 49-27 64
5
 Рома 34 17 8 9 61-41 59
6
 Аталанта 33 17 6 10 61-37 57
7
 Лацио 35 17 5 13 45-37 56
8
 Фиорентина 33 14 8 11 50-37 50
9
 Наполи 34 13 11 10 52-43 50
10
 Торино 35 11 14 10 31-31 47
11
 Монца 35 11 12 12 38-46 45
12
 Дженоа 34 10 12 12 38-40 42
13
 Лечче 34 8 12 14 31-49 36
14
 Кальяри 34 7 11 16 36-59 32
15
 Фрозиноне 34 7 10 17 43-63 31
16
 Верона 34 7 10 17 31-45 31
17
 Эмполи 34 8 7 19 26-50 31
18
 Удинезе 34 4 17 13 32-51 29
19
 Сассуоло 34 6 8 20 40-70 26
20
 Салернитана 34 2 9 23 26-73 15
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Торино – Болонья
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Монца – Лацио
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4.05 21:45
Сассуоло – Интер
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Кальяри – Лечче
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5.05 16:00
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Милан

 8
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Милан

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